Fethullah Gülen Gerçekten Öldü mü? Gündeme Gelen İddialar Sonrasında Fethullah Gülen'in Videosu Yayınlandı

“Tartışma yaratan kareler. Öldükten sonra mı çekildi ya da son anları mıydı? Sağ olduğunu ispat amacı var. Bu fotoğrafların yayınlanma amacı bu... Madem böyle bir amacın peşindesin niye video değil? İki fotoğraf arasında bariz farklar olduğunu görüyoruz. Burada biraz daha canlı duran bir fotoğraf... Diğerinde ölmüş bir kişinin bir fotoğrafının çekildiği yönde ciddi şüpheler var. Fotoğrafın çekildiği 25 Mayıs'ta hava durumu konusunda yapılan araştırmalarda kıyafetin çok kalın olduğu belirtiliyor. Tabii ABD'deyse…

Fotoğrafta ilk göze batan kulakta morarma, gözlerdeki donu bakış.. Ve kıyafetler çok tartışılıyor. Bir diğer ayrıntı da servis edilen kahve görüntüleri... Şeker hastası olduğu biliniyor. Şeker hastasına çikolata ya da şeker ikram edilir mi? Düşülmemesi gereken bir hata... Bu fotoğrafın zorlama olduğu yönünde ilk şüphe uyandıran kare.

Böylesine şeytani bir yapı ki her şey beklenir. Buradaki esas amaç teröristbaşının ağzından yeni vekilin adını alabilmek. Daha sonra kullanırlığı bittiği için faaliyetleri sonlandırmak.

Benim ilk dikkatimi çeken bir korkuluk var ve dar bir alan var. Fotoshop olma ihtimali var. CIA gibi bir yapıyı konuştuğumuz için bunu profesyonel olarak yaparlar. Biz daha çok servis edilen malzemeden, oturuş şeklinden ve kıyafetinden analiz yapıyoruz.”