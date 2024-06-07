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Fethullah Gülen Gerçekten Öldü mü? Gündeme Gelen İddialar Sonrasında Fethullah Gülen'in Videosu Yayınlandı

Fethullah Gülen Gerçekten Öldü mü? Gündeme Gelen İddialar Sonrasında Fethullah Gülen'in Videosu Yayınlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.06.2024 - 10:10

Bir süredir sık sık gündeme gelen ‘Fethullah Gülen Öldü” iddiası ve peş peşe fotoğraflarının servis edilmesiyle ilgili olarak CNN Türk'te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat son bilgileri paylaştı. 

Fethullah Gülen gerçekten öldü mü? Yoksa Fethullah Gülen başka bir iddiaya göre kaçırıldı mı? Uzun süre sessizliği devam eden Fethullah Gülen’in peş peşe fotoğraflarının paylaşılmasının ardından şimdi de videosu yayınlandı. İddia ise şu: “Fethullah Gülen öldü, o görüntüler eski” İşte detaylar…

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in öldüğüne dair iddialar bir süredir gündemde. Pensilvanya’daki çiftliğinin tamamen boşaltılmış olması, uzun süredir olan sessizliği, son olarak da yeğeninin açıklamaları bu durumu işaret etti.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in öldüğüne dair iddialar bir süredir gündemde. Pensilvanya’daki çiftliğinin tamamen boşaltılmış olması, uzun süredir olan sessizliği, son olarak da yeğeninin açıklamaları bu durumu işaret etti.

CNN Türk'te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, bu konu ile ilgili son gelişmeleri anlattı. İşte detaylar:

CNN Türk'te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, bu konu ile ilgili son gelişmeleri anlattı. İşte detaylar:

“’Tartışma bir türlü bitmiyor. FETÖ elebaşı Gülen'e ait fotoğraflar paylaşılmaya devam ediyor. Açıklama yeğeninden geldi. İçerideki kavgayı ifşa eden, yapılanların yanlış olduğunu söylemeye başlayan Ebu Seleme Gülen, bu fotoğrafların eski olduğunu açıkladı. Ebu Seleme Gülen 'Yemek bile yiyemediği için hastanede bakıma alınmıştı. Hastaneden tekrar eve gelip de kahve içerken fotoğraf çekildiğini zannetmiyorum. Muhtemelen o eski bir fotoğraftı. Birkaç hafta öncesinin bir fotoğrafıydı. Yani saklıyorlar hocamı. Yani canlı yayın yapın. Niye yapmıyorsunuz? Çünkü birkaç hafta önce Fetullah Gülen hastanedeydi' dedi.

“Haziran ayında atamalar yapılacak terör örgütünde. Asıl mesele bu. Önemli olan hasta olan Gülen'in mal varlığı ve parayı nasıl dağıtacağı, bunun da altını çizmek lazım.'

CNN Türk yayınında konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, FETÖ elebaşının servis edilen fotoğraflarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte açıklamaları:

CNN Türk yayınında konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, FETÖ elebaşının servis edilen fotoğraflarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte açıklamaları:

“Tartışma yaratan kareler. Öldükten sonra mı çekildi ya da son anları mıydı? Sağ olduğunu ispat amacı var. Bu fotoğrafların yayınlanma amacı bu... Madem böyle bir amacın peşindesin niye video değil? İki fotoğraf arasında bariz farklar olduğunu görüyoruz. Burada biraz daha canlı duran bir fotoğraf... Diğerinde ölmüş bir kişinin bir fotoğrafının çekildiği yönde ciddi şüpheler var. Fotoğrafın çekildiği 25 Mayıs'ta hava durumu konusunda yapılan araştırmalarda kıyafetin çok kalın olduğu belirtiliyor. Tabii ABD'deyse…

Fotoğrafta ilk göze batan kulakta morarma, gözlerdeki donu bakış.. Ve kıyafetler çok tartışılıyor. Bir diğer ayrıntı da servis edilen kahve görüntüleri... Şeker hastası olduğu biliniyor. Şeker hastasına çikolata ya da şeker ikram edilir mi? Düşülmemesi gereken bir hata... Bu fotoğrafın zorlama olduğu yönünde ilk şüphe uyandıran kare.

Böylesine şeytani bir yapı ki her şey beklenir. Buradaki esas amaç teröristbaşının ağzından yeni vekilin adını alabilmek. Daha sonra kullanırlığı bittiği için faaliyetleri sonlandırmak.

Benim ilk dikkatimi çeken bir korkuluk var ve dar bir alan var. Fotoshop olma ihtimali var. CIA gibi bir yapıyı konuştuğumuz için bunu profesyonel olarak yaparlar. Biz daha çok servis edilen malzemeden, oturuş şeklinden ve kıyafetinden analiz yapıyoruz.”

Fethullah Gülen’in son olarak da bir videosu yayınlandı:

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