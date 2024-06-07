Fethullah Gülen Gerçekten Öldü mü? Gündeme Gelen İddialar Sonrasında Fethullah Gülen'in Videosu Yayınlandı
Fethullah Gülen Gerçekten Öldü mü? Gündeme Gelen İddialar Sonrasında Fethullah Gülen'in Videosu Yayınlandı
Bir süredir sık sık gündeme gelen ‘Fethullah Gülen Öldü” iddiası ve peş peşe fotoğraflarının servis edilmesiyle ilgili olarak CNN Türk'te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat son bilgileri paylaştı.
Fethullah Gülen gerçekten öldü mü? Yoksa Fethullah Gülen başka bir iddiaya göre kaçırıldı mı? Uzun süre sessizliği devam eden Fethullah Gülen’in peş peşe fotoğraflarının paylaşılmasının ardından şimdi de videosu yayınlandı. İddia ise şu: “Fethullah Gülen öldü, o görüntüler eski” İşte detaylar…
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in öldüğüne dair iddialar bir süredir gündemde. Pensilvanya’daki çiftliğinin tamamen boşaltılmış olması, uzun süredir olan sessizliği, son olarak da yeğeninin açıklamaları bu durumu işaret etti.
CNN Türk'te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, bu konu ile ilgili son gelişmeleri anlattı. İşte detaylar:
CNN Türk yayınında konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, FETÖ elebaşının servis edilen fotoğraflarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte açıklamaları:
Fethullah Gülen’in son olarak da bir videosu yayınlandı:
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