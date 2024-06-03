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Ünlü Gazeteciden Fethullah Gülen Ölümü İçin Önemli İddia: Nedim Şener, Nasıl Haber Verdi?

Ünlü Gazeteciden Fethullah Gülen Ölümü İçin Önemli İddia: Nedim Şener, Nasıl Haber Verdi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.06.2024 - 09:53

FETÖ Terör Örgütü Lideri Fethullah Gülen'in hayatını kaybettiğine yönelik iddialar günlerdir gündemde olurken, gazeteci Nedim Şener ortaya çok konuşulacak bir iddia attı.

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar gündemden düşmüyor.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar gündemden düşmüyor.

Ortaya atılan "kaçırılma" iddiaları da çok konuşulurken, Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, canlı yayında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Ortaya atılan "kaçırılma" iddiaları da çok konuşulurken, Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, canlı yayında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

ABD topraklarında bir ölünün saklanamayacağını belirten gazeteci Şener, "Bir iki gün içinde öldü haberini alabiliriz" dedi.

ABD topraklarında bir ölünün saklanamayacağını belirten gazeteci Şener, "Bir iki gün içinde öldü haberini alabiliriz" dedi.

Mynet'ten Devrim Karadağ'ın aktardığına göre, tv100'de Başak Şengül'ün programında gazeteci Nedim Şener, Gülen'in yaşadığını, ancak 1-2 gün içinde öldü haberinin alınabileceğini açıkladı.

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