Ünlü Gazeteciden Fethullah Gülen Ölümü İçin Önemli İddia: Nedim Şener, Nasıl Haber Verdi?
Ünlü Gazeteciden Fethullah Gülen Ölümü İçin Önemli İddia: Nedim Şener, Nasıl Haber Verdi?
FETÖ Terör Örgütü Lideri Fethullah Gülen'in hayatını kaybettiğine yönelik iddialar günlerdir gündemde olurken, gazeteci Nedim Şener ortaya çok konuşulacak bir iddia attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar gündemden düşmüyor.
Ortaya atılan "kaçırılma" iddiaları da çok konuşulurken, Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, canlı yayında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
ABD topraklarında bir ölünün saklanamayacağını belirten gazeteci Şener, "Bir iki gün içinde öldü haberini alabiliriz" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın