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Ferhat Gündoğdu Kimdir? Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Daha Önceki Görevleri ve Kariyeri

Ferhat Gündoğdu Kimdir? Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Daha Önceki Görevleri ve Kariyeri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 15:01 Son Güncelleme: 23.07.2024 - 15:02

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu. Resmi ataması yapılan Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğu ve daha önceki görevleri ise merak edildi. 2 yıl aradan sonra yeniden göreve getirilen Gündoğdu, görevinden Nisan 2022'de istifa etmişti. Peki, Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir? 

İşte, detaylar...

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Merkez Hakem Kurulu'nun Yeni Başkanı Kimdir?

Merkez Hakem Kurulu'nun Yeni Başkanı Kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, MHK Başkanlığı görevine resmi ataması yapılan isim Ferhat Gündoğdu oldu.

Ferhat Gündoğdu Kimdir?

Ferhat Gündoğdu Kimdir?

Ferhat Gündoğdu, 1991 yılında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimini tamamladı. Eğitim hayatına Ankara Üniversitesi'nde devam eden Gündoğdu, 2002 ila 2004 yıllarında Spor Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı. 

2005 yılında  Atatürk Üniversitesi'nde başladığı işletme ve yönetim alanında lisans üstü eğitimini ise 2007 yılında tamamladı. 2014 yılında Ankara Üniversi'nde spor yönetimi alanında doktorasını tamamlayarak eğitim hayatını noktaladı.

Ferhat Gündoğdu'nun Spor Dünyasındaki Yeri ve Kariyeri

Ferhat Gündoğdu'nun Spor Dünyasındaki Yeri ve Kariyeri

Ferhat Gündoğdu, 20019 yılında Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev aldı. 2021 yılının Ekim ayında ise Metin Tokat'ın istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı. 

Gündoğdu, TFF çatısı altında MHK'nın Eğitimden Sorumlu Üyesi olarak 'klasman üst gözlemciliği' görevini yürüttü. 

Kariyeri boyunca Lokman Hekim Üniversitesi'nde spor yöneticiliği alanında akademik görevlerde de yer alan Ferhat Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde de görev aldı. MHK başkanı görevine getirilen Gündoğdu, ayrıca, TED çatısı altında okul yatırımları ve planlama müdürü olarak görev yürütmektedir.

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