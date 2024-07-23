Ferhat Gündoğdu Kimdir? Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Daha Önceki Görevleri ve Kariyeri
Ferhat Gündoğdu Kimdir? Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Daha Önceki Görevleri ve Kariyeri
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu. Resmi ataması yapılan Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğu ve daha önceki görevleri ise merak edildi. 2 yıl aradan sonra yeniden göreve getirilen Gündoğdu, görevinden Nisan 2022'de istifa etmişti. Peki, Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir?
İşte, detaylar...
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Merkez Hakem Kurulu'nun Yeni Başkanı Kimdir?
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Ferhat Gündoğdu Kimdir?
Ferhat Gündoğdu'nun Spor Dünyasındaki Yeri ve Kariyeri
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