Ferhat Gündoğdu Kimdir? Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Daha Önceki Görevleri ve Kariyeri

Ferhat Gündoğdu, 20019 yılında Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev aldı. 2021 yılının Ekim ayında ise Metin Tokat'ın istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı.

Gündoğdu, TFF çatısı altında MHK'nın Eğitimden Sorumlu Üyesi olarak 'klasman üst gözlemciliği' görevini yürüttü.

Kariyeri boyunca Lokman Hekim Üniversitesi'nde spor yöneticiliği alanında akademik görevlerde de yer alan Ferhat Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde de görev aldı. MHK başkanı görevine getirilen Gündoğdu, ayrıca, TED çatısı altında okul yatırımları ve planlama müdürü olarak görev yürütmektedir.