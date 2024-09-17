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Fenerbahçe Maçı Öncesinde Liderliğe Yükselen Galatasaray'a Gelen Tepkiler!

Fenerbahçe Maçı Öncesinde Liderliğe Yükselen Galatasaray'a Gelen Tepkiler!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 22:37

Süper Lig’in 3. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Elde edilen rahat zafer, taraftarların şampiyonluğa olan inancını daha da artırdı.

Maçın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

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