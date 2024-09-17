Fenerbahçe Maçı Öncesinde Liderliğe Yükselen Galatasaray'a Gelen Tepkiler!

Süper Lig’in 3. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Elde edilen rahat zafer, taraftarların şampiyonluğa olan inancını daha da artırdı.