Fenerbahçe Maçı Öncesinde Liderliğe Yükselen Galatasaray'a Gelen Tepkiler!
Fenerbahçe Maçı Öncesinde Liderliğe Yükselen Galatasaray'a Gelen Tepkiler!
Süper Lig’in 3. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Elde edilen rahat zafer, taraftarların şampiyonluğa olan inancını daha da artırdı.
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