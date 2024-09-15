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Fenerbahçe Galatasaray Maçı Öncesinde Kasımpaşa'nın Konuğu

Fenerbahçe Galatasaray Maçı Öncesinde Kasımpaşa'nın Konuğu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 11:00

Maç fazlasıyla Süper Lig'in 5. haftasına lider giren Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Saat 17'de başlayacak maçta, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

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Fenerbahçe, heyecanla beklenen Galatasaray maçı öncesinde Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Fenerbahçe, heyecanla beklenen Galatasaray maçı öncesinde Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, dev derbi öncesinde hata yapmak istemiyor.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, dev derbi öncesinde hata yapmak istemiyor.

Sakatlıkları bulunan Djiku ve Osayi'nin mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlıkları bulunan Djiku ve Osayi'nin mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin, Rodrigues, Sadiku, Barak, Aytaç, Ben Ouannes, Hajradinovic, Fall

Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin, Rodrigues, Sadiku, Barak, Aytaç, Ben Ouannes, Hajradinovic, Fall
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