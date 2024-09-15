Fenerbahçe Galatasaray Maçı Öncesinde Kasımpaşa'nın Konuğu
Fenerbahçe Galatasaray Maçı Öncesinde Kasımpaşa'nın Konuğu
Maç fazlasıyla Süper Lig'in 5. haftasına lider giren Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Saat 17'de başlayacak maçta, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe, heyecanla beklenen Galatasaray maçı öncesinde Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, dev derbi öncesinde hata yapmak istemiyor.
Sakatlıkları bulunan Djiku ve Osayi'nin mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko
Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin, Rodrigues, Sadiku, Barak, Aytaç, Ben Ouannes, Hajradinovic, Fall
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın