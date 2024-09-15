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Volkan Demirel Victor Osimhen'i İlk Maçtan Süper Lig Tarihinin Zirvesine Çıkardı

Volkan Demirel Victor Osimhen'i İlk Maçtan Süper Lig Tarihinin Zirvesine Çıkardı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 09:58

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, futbol yorumculuğu yaptığı TV100 ekranlarında Galatasaray'ın yeni golcüsü Victor Osimhen'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Demirel, Osimhen'in Süper Lig tarihindeki en iyi santrafor olduğunu belirtti.

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Süper Lig'de Galatasaray formasını ilk kez sırtına geçiren Victor Osimhen, gelecek adına herkeste büyük bir merak uyandırdı.

Süper Lig'de Galatasaray formasını ilk kez sırtına geçiren Victor Osimhen, gelecek adına herkeste büyük bir merak uyandırdı.

Yıldız golcü, şimdiden hem taraftarların hem de futbol yorumcularının beğenisini kazandı.

Yıldız golcü, şimdiden hem taraftarların hem de futbol yorumcularının beğenisini kazandı.

Nijeryalı golcüye dair bir dikkat çekici yorum da Volkan Demirel'den geldi.

Nijeryalı golcüye dair bir dikkat çekici yorum da Volkan Demirel'den geldi.

Demirel, "Osimhen gelmiş geçmiş Türkiye’nin en iyi santrafordur. O kadar iştahlı ki durmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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