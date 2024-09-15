Volkan Demirel Victor Osimhen'i İlk Maçtan Süper Lig Tarihinin Zirvesine Çıkardı

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, futbol yorumculuğu yaptığı TV100 ekranlarında Galatasaray'ın yeni golcüsü Victor Osimhen'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Demirel, Osimhen'in Süper Lig tarihindeki en iyi santrafor olduğunu belirtti.