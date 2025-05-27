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Fenerbahçe Euroleague Kupasıyla Bağdat Caddesi'nde!

Fenerbahçe Euroleague Kupasıyla Bağdat Caddesi'nde!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.05.2025 - 19:42

Tarihinin ikinci Euroleague şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe Beko, zafer sevinci bir kez daha yaşamak için taraftarıyla buluştu. Sarı-lacivertliler, üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'ne geldi.

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"2017'den sonra değişik bir ortam var" dedi

"2017'den sonra değişik bir ortam var" dedi

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Bağdat Caddesi'ndeki atmosferin ilk şampiyonluğun geldiği 2017 yılından çok farklı olduğunu belirtti: 

'Benim gördüğüm, 2017'den sonra değişik bir ortam var. Tüylerim diken diken, anlatamıyorum. Ben de bir zamanlar burada, aşağıdaydım, şimdi buradayım. Acayip bir şey, ne desem bilmiyorum. Acayip bir şey. Çok duygulandım.'

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına gönderme yaptı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına gönderme yaptı
twitter.com

Melih Mahmutoğlu, X hesabından da 'Şampiyonluk Böyle Kutlanır…İzleyin..' paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe Beko'nun paylaşımı

Fenerbahçe'nin paylaşımı

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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