Fenerbahçe Euroleague Kupasıyla Bağdat Caddesi'nde!

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Bağdat Caddesi'ndeki atmosferin ilk şampiyonluğun geldiği 2017 yılından çok farklı olduğunu belirtti:

'Benim gördüğüm, 2017'den sonra değişik bir ortam var. Tüylerim diken diken, anlatamıyorum. Ben de bir zamanlar burada, aşağıdaydım, şimdi buradayım. Acayip bir şey, ne desem bilmiyorum. Acayip bir şey. Çok duygulandım.'