Fenerbahçe Euroleague Kupasıyla Bağdat Caddesi'nde!
Tarihinin ikinci Euroleague şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe Beko, zafer sevinci bir kez daha yaşamak için taraftarıyla buluştu. Sarı-lacivertliler, üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'ne geldi.
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"2017'den sonra değişik bir ortam var" dedi
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına gönderme yaptı
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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