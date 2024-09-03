Fenerbahçe'de Rade Krunic'le Yollar Ayrılıyor: Kızılyıldız ile Anlaşma Sağlandı
Fenerbahçe'de Rade Krunic'le Yollar Ayrılıyor: Kızılyıldız ile Anlaşma Sağlandı
İsmail Kartal'ın ısrarla istediği isimlerden olan ancak Fenerbahçe'de bir türlü hayal edilen performansı gösteremeyen Rade Krunic, için transfer gelişmesi yaşanıyor.
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Bosna Hersekli oyuncu, anlaşma şartlarını kabul etmesi halinde Sırbistan Superliga ekiplerinden Kızılyıldız'a imza atacak.
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Fenerbahçe ve Kızılyıldız'ın her konuda anlaştığı, işin tamamen Krunic'in kararına kaldığı öğrenildi. Kızılyıldız, Fenerbahçe'ye bonservis ödemeyecek ancak sonraki satıştan %50 pay verecek.
Rade Krunic anlaşmayı kabul etmesi halinde Kızılyıldız'la yeniden Şampiyonlar Ligi arenasına da dönecek. Belgrad ekibi Bodo Glimt'i Play Off turunda yenerek lige katılmaya hak kazanmıştı.
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