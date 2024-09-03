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Fenerbahçe'de Rade Krunic'le Yollar Ayrılıyor: Kızılyıldız ile Anlaşma Sağlandı

Fenerbahçe'de Rade Krunic'le Yollar Ayrılıyor: Kızılyıldız ile Anlaşma Sağlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
03.09.2024 - 16:26

İsmail Kartal'ın ısrarla istediği isimlerden olan ancak Fenerbahçe'de bir türlü hayal edilen performansı gösteremeyen Rade Krunic, için transfer gelişmesi yaşanıyor.

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Bosna Hersekli oyuncu, anlaşma şartlarını kabul etmesi halinde Sırbistan Superliga ekiplerinden Kızılyıldız'a imza atacak.

Bosna Hersekli oyuncu, anlaşma şartlarını kabul etmesi halinde Sırbistan Superliga ekiplerinden Kızılyıldız'a imza atacak.

Fenerbahçe ve Kızılyıldız'ın her konuda anlaştığı, işin tamamen Krunic'in kararına kaldığı öğrenildi. Kızılyıldız, Fenerbahçe'ye bonservis ödemeyecek ancak sonraki satıştan %50 pay verecek.

Fenerbahçe ve Kızılyıldız'ın her konuda anlaştığı, işin tamamen Krunic'in kararına kaldığı öğrenildi. Kızılyıldız, Fenerbahçe'ye bonservis ödemeyecek ancak sonraki satıştan %50 pay verecek.

Rade Krunic anlaşmayı kabul etmesi halinde Kızılyıldız'la yeniden Şampiyonlar Ligi arenasına da dönecek. Belgrad ekibi Bodo Glimt'i Play Off turunda yenerek lige katılmaya hak kazanmıştı.

Rade Krunic anlaşmayı kabul etmesi halinde Kızılyıldız'la yeniden Şampiyonlar Ligi arenasına da dönecek. Belgrad ekibi Bodo Glimt'i Play Off turunda yenerek lige katılmaya hak kazanmıştı.
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