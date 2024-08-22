Fenerbahçe CHP ve MHP Ziyaretleriyle İlgili Ortaya Atılan İddialara Yanıt Verdi!
Fenerbahçe CHP ve MHP Ziyaretleriyle İlgili Ortaya Atılan İddialara Yanıt Verdi!
Fenerbahçe, yönetim kurulunun geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı.
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, 19 Ağustos'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'da ziyaret etmişti.
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Sarı-lacivertli kulüp, ortaya atılan iddialara yönelik resmi internet sitesinden açıklama yayımladı.
Açıklamada iddiaların kötü niyetli olduğu vurgulanırken şu ifadelere yer verildi 👇
"Fenerbahçe’nin adını siyasi değerlendirmelere dahil etmek büyük bir hadsizliktir"
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