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Fenerbahçe CHP ve MHP Ziyaretleriyle İlgili Ortaya Atılan İddialara Yanıt Verdi!

Fenerbahçe CHP ve MHP Ziyaretleriyle İlgili Ortaya Atılan İddialara Yanıt Verdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 15:36

Fenerbahçe, yönetim kurulunun geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, 19 Ağustos'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'da ziyaret etmişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, 19 Ağustos'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'da ziyaret etmişti.

Ziyaretin ardından gazeteci İsmail Saymaz, Koç'un hangi partinin seçmeni olduğunu dile getirmişti. 👇

Sarı-lacivertli kulüp, ortaya atılan iddialara yönelik resmi internet sitesinden açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp, ortaya atılan iddialara yönelik resmi internet sitesinden açıklama yayımladı.
cdnuploads.aa.com.tr

Açıklamada iddiaların kötü niyetli olduğu vurgulanırken şu ifadelere yer verildi 👇

Açıklamada iddiaların kötü niyetli olduğu vurgulanırken şu ifadelere yer verildi 👇
cdnuploads.aa.com.tr

"Fenerbahçe’nin adını siyasi değerlendirmelere dahil etmek büyük bir hadsizliktir"

"Fenerbahçe’nin adını siyasi değerlendirmelere dahil etmek büyük bir hadsizliktir"

'Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuzun, 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili gündeme getirilen hayal mahsulü ve kötü niyetli iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. 

Bu nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni Yönetim Kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir. 

Ortaya atıldığı şekilde veya başka türlü hiçbir siyasi gündemi ve amacı bulunmamaktadır. 

Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir. 

Kulüp olarak ilkemiz Türk sporuna hizmet etmek ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmektir. Fenerbahçe’nin adını siyasi değerlendirmelere dahil etmek büyük bir hadsizliktir. 

Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır.'

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