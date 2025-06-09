Fazla Nüfus mu İyi Az Nüfus mu? Nüfus Artışının Ekonomi Üzerindeki 11 Temel Etkisi

Nüfusun artması veya azalması sadece demografik bir mesele değil... Ekonominin kalbini de doğrudan etkiler! Kalabalık olunması her zaman daha güçlü ekonomiyi mi beraberinde getirir? Bu içerik ile birlikte soruya detaylı bir şekilde cevap veriyoruz!

İşgücünden tüketici talebine, kaynak baskısından kamu hizmetlerine kadar nüfusun ekonomi üzerindeki etkilerine bakalım!