Favori Yemeklerine Göre Hangi Başarılı Şefsin?
Favori Yemeklerine Göre Hangi Başarılı Şefsin?
Bu yemekler arasından favorilerini seç, dünyaca ünlü hangi başarılı şef olduğunu söyleyelim!
Haydi teste!
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1. Önce Meksika mutfağı ile başlayalım, seç bakalım!
2. Sırada Fransız mutfağı var!
3. Şimdi de seni uzak doğuya götürüyoruz. Japon mutfağının bu efsane lezzetlerinden birini seç bakalım!
4. Biraz tanıdık mutfaklara gidelim. İspanyol mutfağının bu lezzetlerinden hangisini seçeceksin?
5. Hadi bir de bizim mutfaktan bir yemek seç!
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6. Çin mutfağını da es geçmemek lazım, seç hadi!
7. İtalyan mutfağını unutmak olmaz!
8. Son olarak bir de Hint mutfağından bir yemek seç bakalım!
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