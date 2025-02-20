Favori Albüm Kapaklarını Seç, Günün Şarkısını Keşfet!
Favori Albüm Kapaklarını Seç, Günün Şarkısını Keşfet!
Müzik, sadece seslerden ibaret değil; her albüm, birer görsel sanat eseridir. Albüm kapakları, müziğin ruhunu yansıtan, bazen çarpıcı, bazen de minimalist tasarımlarla adeta bir hikaye anlatır. Peki ya, bu görsellerin seni nasıl bir yolculuğa çıkarabileceğini hiç düşündün mü? Hazır ol, hem görsel hem de işitsel bir keşif seni bekliyor!👇
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1. Bu kapaklardan birini seçerek başlayalım!
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2. Seç birini.
3. En favori Sezen albüm kapağını seç!
4. 👇
5. Hepsi birbirinden güzel. Bu seni biraz zorlayacak gibi :)
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6. Biri favorin olmalı...
7. Grup kapaklarıyla devam ediyoruz.
8. Son olarak, kraliçeler!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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