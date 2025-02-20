Favori Albüm Kapaklarını Seç, Günün Şarkısını Keşfet!

Müzik, sadece seslerden ibaret değil; her albüm, birer görsel sanat eseridir. Albüm kapakları, müziğin ruhunu yansıtan, bazen çarpıcı, bazen de minimalist tasarımlarla adeta bir hikaye anlatır. Peki ya, bu görsellerin seni nasıl bir yolculuğa çıkarabileceğini hiç düşündün mü? Hazır ol, hem görsel hem de işitsel bir keşif seni bekliyor!👇