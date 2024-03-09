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Fatih Erbakan’dan Kamyon Pozu: Babasının İzinde!

Fatih Erbakan’dan Kamyon Pozu: Babasının İzinde!

Fatih Erbakan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.03.2024 - 09:45

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte kamyonun üzerine çıkarak seçim çalışmalarında bulundu. Fatih Erbakan’ın hareketi, babası Necmettin Erbakan’ın Türk siyasi tarihinde yer eden pozunu akıllara getirdi.

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Milli Görüş lideri ve Refah-Yol Hükümeti’nin Başbakanı Necmeddin Erbakan, 1994 yılında düzenlenen yerel seçimlerde İBB adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kamyon ile seçim çalışması yapmıştı.

Milli Görüş lideri ve Refah-Yol Hükümeti’nin Başbakanı Necmeddin Erbakan, 1994 yılında düzenlenen yerel seçimlerde İBB adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kamyon ile seçim çalışması yapmıştı.

Yakın Türkiye siyasi tarihinde önemli bir yeri olan fotoğrafta bulunan isimler daha sonrasında önemli koltuklarda oturdu.

Yakın Türkiye siyasi tarihinde önemli bir yeri olan fotoğrafta bulunan isimler daha sonrasında önemli koltuklarda oturdu.

Necmettin Erbakan, milletvekilliği yanı sıra başbakanlık görevini üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırasıyla belediye başkanı, milletvekilliği, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptı. İdris Güllüce ve Mehmet Sekmen de belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulundu.

Necmettin Erbakan, milletvekilliği yanı sıra başbakanlık görevini üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırasıyla belediye başkanı, milletvekilliği, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptı. İdris Güllüce ve Mehmet Sekmen de belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulundu.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne tek başına girmeye karar veren Yeniden Refah Partisi’nin genel başkanı Fatih Erbakan da babasının izinden giderek açık kasa kamyonla seçmenlerden oy istedi.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne tek başına girmeye karar veren Yeniden Refah Partisi’nin genel başkanı Fatih Erbakan da babasının izinden giderek açık kasa kamyonla seçmenlerden oy istedi.

Kamyonla seçim çalışması sosyal medyada da gündem oldu 👇

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Selver.1994.06

Sağındaki ve solundaki ülke’yi mahvetti

jamiryo jamiryo

Soyadın Erbakan diye siyaset yapmak zorunda mıydın?

Murat Vatan

bildiginiz mafiya çete ama bir kişi eksik çete liderini göremedim yanlarında:)