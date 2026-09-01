Fast-Food'un Gizli Matematiği: Gerçek Yan Ürünleri "Promosyon" Fiyatına Nasıl Yiyorsunuz?
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Fast food menülerindeki yan ürünlerin arkasında yatan tedarik zincirini ve TAB Gıda'nın hayata geçirdiği Ne Yediğini Bil platformunda Burger King ürünlerinin yolculuğunu inceliyoruz.
Bir menü sipariş ettiğinizde dikkatiniz genellikle ana üründe olsa da, yan ürünlerin tepsinize ulaşma süreci de bir o kadar planlı ilerler. Burger King restoranlarında tükettiğimiz patates kızartmalarının arkasında, tarladan mutfağa kadar uzanan organize bir tedarik zinciri yatıyor. 'Ne Yediğini Bil' platformunun şeffaflığıyla paylaşılan bu süreç, tarımsal bir ürünün menünüzün standart bir parçasına dönüşme hikayesini gözler önüne seriyor.
Tarladan Restorana Uzanan Şeffaf Yolculuk
"Ne Yediğini Bil" Bize Ne Söylüyor?
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