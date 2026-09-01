Fast-Food'un Gizli Matematiği: Gerçek Yan Ürünleri "Promosyon" Fiyatına Nasıl Yiyorsunuz?

Fast food deneyiminde yan ürünler, menünün bütünlüğünü sağlayan kilit oyunculardır. Özellikle patates kızartmalarında her siparişte benzer bir lezzet profiliyle karşılaşmanız ve bu yan ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabilmeniz bir tesadüf değildir çünkü Tab Gıda, 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden detaylarını paylaştığı Atakey gibi tedarikçilerle üretim sürecini belli standartlara bağlar.

Evde hazırladığımız geleneksel yemeklerde her seferinde aynı dokuyu yakalamak zordur. Ancak dev restoran zincirlerinde bu durum, üretim bandından mutfağa kadar uzanan bir tedarik planlaması ile yönetilir. Atakey tesislerinde işlenen patatesler, Burger King menülerindeki yerini almadan önce belirli kesim ve hazırlık aşamalarından geçer. Bu sistematik yaklaşım, ürünün restoran mutfağında standart bir prosedürle hazırlanmasına olanak tanır.

Global fast-food operasyonlarında en büyük maliyet kalemi aracı tedarikçiler ve lojistik kayıplarıdır. Burger King Türkiye, menü fiyatlarını optimize etmek için kendi güvenli ve hijyenik tedarik ekosistemini inşa etmiştir.