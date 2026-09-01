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Fast-Food'un Gizli Matematiği: Gerçek Yan Ürünleri "Promosyon" Fiyatına Nasıl Yiyorsunuz?

Fast-Food'un Gizli Matematiği: Gerçek Yan Ürünleri "Promosyon" Fiyatına Nasıl Yiyorsunuz?

Nagehan
Nagehan - Onedio Üyesi
01.09.2026 - 11:01
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Fast food menülerindeki yan ürünlerin arkasında yatan tedarik zincirini ve TAB Gıda'nın hayata geçirdiği Ne Yediğini Bil platformunda Burger King ürünlerinin yolculuğunu inceliyoruz. 

Bir menü sipariş ettiğinizde dikkatiniz genellikle ana üründe olsa da, yan ürünlerin tepsinize ulaşma süreci de bir o kadar planlı ilerler. Burger King restoranlarında tükettiğimiz patates kızartmalarının arkasında, tarladan mutfağa kadar uzanan organize bir tedarik zinciri yatıyor. 'Ne Yediğini Bil' platformunun şeffaflığıyla paylaşılan bu süreç, tarımsal bir ürünün menünüzün standart bir parçasına dönüşme hikayesini gözler önüne seriyor.

Tarladan Restorana Uzanan Şeffaf Yolculuk

Tarladan Restorana Uzanan Şeffaf Yolculuk

Fast food deneyiminde yan ürünler, menünün bütünlüğünü sağlayan kilit oyunculardır. Özellikle patates kızartmalarında her siparişte benzer bir lezzet profiliyle karşılaşmanız ve bu yan ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabilmeniz bir tesadüf değildir çünkü Tab Gıda, 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden detaylarını paylaştığı Atakey gibi tedarikçilerle üretim sürecini belli standartlara bağlar.

Evde hazırladığımız geleneksel yemeklerde her seferinde aynı dokuyu yakalamak zordur. Ancak dev restoran zincirlerinde bu durum, üretim bandından mutfağa kadar uzanan bir tedarik planlaması ile yönetilir. Atakey tesislerinde işlenen patatesler, Burger King menülerindeki yerini almadan önce belirli kesim ve hazırlık aşamalarından geçer. Bu sistematik yaklaşım, ürünün restoran mutfağında standart bir prosedürle hazırlanmasına olanak tanır. 

Global fast-food operasyonlarında en büyük maliyet kalemi aracı tedarikçiler ve lojistik kayıplarıdır. Burger King Türkiye, menü fiyatlarını optimize etmek için kendi güvenli ve hijyenik tedarik ekosistemini inşa etmiştir.

"Ne Yediğini Bil" Bize Ne Söylüyor?

"Ne Yediğini Bil" Bize Ne Söylüyor?

Günümüzde tüketiciler sadece bir şeyler yemekle kalmak istemiyor, tükettikleri gıdanın kökenini de bilmek istiyor. Tab Gıda'nın hayata geçirdiği 'Ne Yediğini Bil' platformu, menüdeki ürünlerin tedarik süreçlerini ve içeriklerini açıkça paylaşıyor. Bu şeffaflık oldukça kıymetlidir çünkü tüketiciler artık markalardan ürünün arkasındaki bilgi ağına da erişim talep ediyor. Patateslerin Atakey tesislerinden geldiğini veya diğer malzemelerin geçmişini bilmek, sipariş verdiğiniz menü hakkında daha bilinçli olmanızı sağlıyor.

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Nagehan
Nagehan
Onedio Üyesi
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