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Fashion Show Başladı! İşte Ünlü Moda Markalarındaki Büyük İndirimler

etiket Fashion Show Başladı! İşte Ünlü Moda Markalarındaki Büyük İndirimler

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 23:39

Tüm sezonların en favori markaları Kasım ayına özel indirimlerine başladı. Eğer gardırobunuzu yenilemek istiyorsanız yılda bir kere gelen bu moda kampanyalarına mutlaka bakmalısınız. Twigy, U.S. Polo, DeFacto, Koton, Columbia ve çok daha fazla markadan derlediğimiz bu liste adeta göz kamaştırıyor. 

🔥FASHION’DA EFSANE KASIM FIRSATLARI DEVAM EDİYOR!🔥

💖İşte senin için derlediğimiz o ilanlar!✨👇

Bu içerik 07.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Grimelange

Grimelange

Rahat ve modern tasarımlarıyla dikkat çeken Grimelange markası sezona bomba gibi başladı. Sokak modasının vazgeçilmezlerinden olan marka tüm ürünlerde %60'a varan dev indirim fırsatıyla Kasım ayında mutlaka incelemeniz gereken mağazalardan biri. Mesela bu çok yönlü sezonluk gömleğin fiyatı neredeyse yarı yarıya düşmüş.

Fiyatı şu an 1.799 TL yerine 899 TL. Ayrıca sayfada kupon fırsatları da var. Mutlaka incelemeniz gerek!

Grimelange %60 İndirim Fırsatı

Hepsiburada

Katia & Bony

Katia & Bony

Sezonluk çorap ihtiyacınızı karşılayacak bir fırsatla karşınızdayız. Çünkü çorap denilince akla ilk gelen mağazalardan olan Katia & Bony markalı ürünlerin hemen hepsinde şu an bambaşka fırsatlar var.

Örneğin bu 5'li çorap seti sepette 229,89 TL'ye kadar düşüyor. Neredeyse sudan ucuz!

Katia & Bony 11.11 Fırsatları

Hepsiburada

Suwen

Suwen

Suwen kalitesini sadece deneyen bilir diyip susuyoruz. Eğer hala bu kaliteyi denemediyseniz markanın kasım ayına özel sunduğu avantajlara bir göz atmanızda fayda var.

Mesela bu destekli sütyen sepette 311,99 TL'ye kadar gerilemiş durumda. Stoklar tükenmeden çabuk koşun!

Suwen Kasım Fırsatları

Hepsiburada

Koton

Koton

Koton'da her üründe geçerli 750 TL'ye 150 TL indirim kampanyası an itibariyle başladı. Sezonluk tüm kıyafet ihtiyacınızı karşılamak için daha ne bekliyorsunuz?

Mesela bu sezonun trendlerinden şu dikiş detaylı kot elbise sepette 649,99 TL oluyor. Üstelik kupon fırsatlarıyla birleştirilebiliyor. 

Koton Kasım İndirimleri

Hepsiburada

U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn.

Moda trendlerinin belirleyicilerinden U.S. Polo Assn. sezona dev %60 indirimle başladı. Hemen her üründe geçerli olan bu indirim tüm dolabınızı yeniden gözden geçirmenize yardımcı olacak.

Örneğin bu şık erkek gömleği için şu an fiyat 479,99 TL. Göz atmadan geçmeyin!

U.S. Polo Assn. Sepette Net %60 İndirim

Hepsiburada
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DeFacto

DeFacto

Tüm gardırabonuzu yenilemeniz için gereken bir diğer avantaj da DeFacto'dan geldi. %70'e varan dev indirim kampanyasıyla tüm evin giyim ihtiyacını tek sefer karşılayabilir, üstelik sepete özel kupon ve fırsatlardan faydalanabilirsiniz.

Mesela her tür kombinin vazgeçilmezlerinden olan bu kadın gömleği için şu an ödeyeceğiniz fiyat sadece 419,99 TL. Bu fırsatlar kaçmaz!

DeFacto %70'e Varan İndirimler

Hepsiburada

Flo

Flo

Sezonluk ayakkabı ihtiyacınızı karşılamak için Flo'dan daha iyi bir adres olmayabilir. Mağazanın 1 alana 1 bedava kampanyası kesinlikle incelemeye değer.

Mesela Adidas'ın bu konforlu ayakkabısında fiyat şu an şaka olmalı. Çünkü normalde 4.259 TL iken, kampanyalı halde  2.981,30 TL'ye denk geliyor.

Mutlaka inceleyin!

Flo 1 Alana 1 Bedava Fırsatı

Hepsiburada

Columbia

Columbia

Kışlık sportif giyim devlerinden Columbia mağazasındaki indirimi gördünüz mü?

Doğada vakit geçirmeyi seviyor ve efektif ürünler kullanmaktan hoşlanıyorsanız alışveriş adresiniz belli. Çünkü bir kez alınca uzun yıllar kullanacağınız tüm Columbia ürünleri şu an aşırı avantajlı.

Mesela bu favori erkek poları için fiyat 3.739,92 TL'ye gerilemiş durumda. Diğer fırsatlara mutlaka göz atmanız gerek!

Columbia Kasım Fırsatları

Hepsiburada

Madmext

Madmext

Sokak giyim modasının nabzını tutan Madmext mağazası şu an seçili ürünlerde %25 indirim fırsatı sunuyor. Eşofmandan gömleğe, elbiseden monta kadar hemen her ürün resmen tam sepete eklemelik.

Mesela bu rahat ve cool eşofman için fiyat 499,99 TL.

Madmext Seçili Ürünlerde %25 İndirim Fırsatı

Hepsiburada

Justever

Justever

Kışın kadın gardıroplarının en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri ten rengi görünümdeki içi polarlı külotlu çoraplar değil mi? Hem bacakları sıcacık tutan hem de estetik görünen bu ürün şu an 472,42 TL. Markanın diğer ürünlerinde de dev fırsatlar var. Mutlaka göz atın!

Justever Kasım İndirimleri

Hepsiburada
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Nokta Optik

Nokta Optik

Sezonun en favori güneş gözlüklerini muhteşem fiyatlarla kapmak için en doğru zamandayız.

Mesela yazın herkeste gördüğümüz bu gözlükler için fiyat 21.700 TL'den 11.935 TL'ye düşüyor. Sepette ise 1.000 TL'ye varan kupon fırsatları var.

Kesinlikle ama kesinlikle incelenmesi gerek! 

Nokta Efsane Kasım Fırsatları

Hepsiburada

Cigit Concept

Cigit Concept

Kasım ayı bebeğinizin gardırobunu yenilemeniz için de çok uygun fırsatlarla devam ediyor. Anne, bebek ve oyuncak kategorisindeki bu fırsatlara çok sevineceksiniz.

Mesela bu sevimli mi sevimli çizgili sweatshirt takım Kasım İndirimleri ile 349 TL. Bu fırsatı kaçırmayın!

Cigit Kasım İndirimleri

Hepsiburada

İpekyol

İpekyol

İpekyol'un şıklığı ve modern görünümü çok az markada var. Bu nedenle bu ay incelemeniz gereken avantajlı mağazalardan biri de İpekyol. Sepette kupon fırsatlarıyla desteklenen sezon indirimi en trend parçaları uygun fiyatlarla almanızı sağlayacak.

Mesela bu aşırı şık ve rahat İpekyol hırka sadece 799 TL. Hadi koşun!

İpekyol Hırka Fırsatı

Hepsiburada

Ayma Active

Ayma Active

Sporda şıklık ve rahatlık sunan Ayma Active markalı ürünlerin tümü %30'a varan indirim fırsatlarına sahip. Tüm yıl spor yaparken modern ve tarz görünmenizi sağlayacak benzersiz parçalar var.

Mesela bu şahane crop sepette 1.080 TL'ye gerilemiş durumda. Üstelik bir sürü renk seçeneği mevcut ve hepsi muhteşem!

Ayma Active %30'a Varan İndirim Fırsatı

Hepsiburada

Moon Milk

Moon Milk

Söz konusu giyim olunca gece giyimini hesaba katmadık sanmayın. Kışın uyurken bile kendinizi şık ve rahat hissetmenizi sağlayacak tüm parçalarda kaçmaz fırsatlar var.

Moon Milk'in bu ipeksi pijama takımı için şu an ödemeniz gereken fiyat 2.049 TL. Üstelik sepette ek kupon fırsatları da mevcut. 

Moon Milk Kasım Fırsatları

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Twigy

Twigy

Ve elbette kışın ayak konforunuzu da unutmadık. Twigy'nin evde kendinizi aşırı sıcak ve mutlu hissetmenizi sağlayacak tüm panduf, patik ve terlik modelleri sepette %40'a varan indirimlerle geliyor.

Her eve ve ayağa lazım bu ürünleri kesinlikle incelemelisiniz. Mesela bu yılbaşı konseptli yumoş terlik sepette 335,94 TL. Kaçırmayın!

Twigy Kasım İndirimleri

Hepsiburada
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