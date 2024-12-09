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Farklı Yüzlerin Kombinasyonlarıyla İnanılmaz Benzerlikler Bulan Tiptespit'ten Yılın Benzetmeleri

Farklı Yüzlerin Kombinasyonlarıyla İnanılmaz Benzerlikler Bulan Tiptespit'ten Yılın Benzetmeleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.12.2024 - 14:14

Ünlülerin başka ünlülere veya ünsüz sıradan insanlara benzetilmesi internetin en eğlenceli içerik fikirlerinden. Ancak Instagram'da sık sık karşımıza çıkan bir sayfa var ki benzetme yaparken farklı yöntemler kullanıyor. Tiptespit kendi deyimiyle tipleri harmanlayıp ilginç içerikler sunuyor. Bakalım sayfanın en beğenilen tespitleri hangileri?

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Beyazıt Öztürk kombinasyonuyla başlayalım.

Beyazıt Öztürk kombinasyonuyla başlayalım.

Diğer harmanlamalarla devam edelim.

Diğer harmanlamalarla devam edelim.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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