Farklı Yüzlerin Kombinasyonlarıyla İnanılmaz Benzerlikler Bulan Tiptespit'ten Yılın Benzetmeleri
Farklı Yüzlerin Kombinasyonlarıyla İnanılmaz Benzerlikler Bulan Tiptespit'ten Yılın Benzetmeleri
Ünlülerin başka ünlülere veya ünsüz sıradan insanlara benzetilmesi internetin en eğlenceli içerik fikirlerinden. Ancak Instagram'da sık sık karşımıza çıkan bir sayfa var ki benzetme yaparken farklı yöntemler kullanıyor. Tiptespit kendi deyimiyle tipleri harmanlayıp ilginç içerikler sunuyor. Bakalım sayfanın en beğenilen tespitleri hangileri?
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Beyazıt Öztürk kombinasyonuyla başlayalım.
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Diğer harmanlamalarla devam edelim.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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