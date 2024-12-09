Altın Kelebek'e Kıyafetiyle Damga Vuran Bülent Ersoy'a Benzeyen 10 Şey
Altın Kelebek'e Kıyafetiyle Damga Vuran Bülent Ersoy'a Benzeyen 10 Şey
Pantene Altın Kelebek'in bu yıl ellincisi düzenlendi. Çeşitli kategorilerde sanatçılar, oyuncular, ünlüler ödüllerini aldı. Tabii 50. yıla özel ödüller de vardı. 50. Yıl özel ödülü alan Bülent Ersoy söylemleriyle dikkat çekse de yeşil dökümlü kıyafetiyle ödül töreninin önüne geçti. Biz de dünkü Bülent Ersoy'a benzeyen şeyleri derledik.
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Kıyafet şöyle;
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İlk akla gelen maruldu elbette.
Kaktüs
Tarçın ve Arkadaşları'ndaki Kakule
Enginar hem de dolmalık
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Peygamber devesi
Bir çamaşır markası reklamının karakteri
Kaçamazsınız...
Grinch
Lahana
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Prenses Fiona
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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