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Altın Kelebek'e Kıyafetiyle Damga Vuran Bülent Ersoy'a Benzeyen 10 Şey

Altın Kelebek'e Kıyafetiyle Damga Vuran Bülent Ersoy'a Benzeyen 10 Şey

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.12.2024 - 11:04

Pantene Altın Kelebek'in bu yıl ellincisi düzenlendi. Çeşitli kategorilerde sanatçılar, oyuncular, ünlüler ödüllerini aldı. Tabii 50. yıla özel ödüller de vardı. 50. Yıl özel ödülü alan Bülent Ersoy söylemleriyle dikkat çekse de yeşil dökümlü kıyafetiyle ödül töreninin önüne geçti. Biz de dünkü Bülent Ersoy'a benzeyen şeyleri derledik.

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Kıyafet şöyle;

Kıyafet şöyle;

Detaylar böyle;

İlk akla gelen maruldu elbette.

İlk akla gelen maruldu elbette.

Kaktüs

Kaktüs

Tarçın ve Arkadaşları'ndaki Kakule

Tarçın ve Arkadaşları'ndaki Kakule

Enginar hem de dolmalık

Enginar hem de dolmalık
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Peygamber devesi

Peygamber devesi

Bir çamaşır markası reklamının karakteri

Bir çamaşır markası reklamının karakteri

Kaçamazsınız...

Kaçamazsınız...

Grinch

Grinch

Lahana

Lahana
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Prenses Fiona

Prenses Fiona

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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