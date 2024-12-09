Farklı Tatil Deneyimleri Yaşamak İsteyenler İçin Türkiye Çıkışlı Gemi Turları
Farklı Tatil Deneyimleri Yaşamak İsteyenler İçin Türkiye Çıkışlı Gemi Turları
Son zamanlarda gemi turları çok tercih ediliyor. Aynı anda birçok yere gidilebilen bu turlarda gemi içinde de birçok eğlence ve imkan oluyor. Konforlu ve eğlenceli bir tatil yaşamak için gemi turlarını deneyimleyebilirsiniz. Peki Türkiye çıkışlı turlar nelermiş gelin birlikte bakalım...
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MSC Sinfonia ile Ege ve Adriyatik
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Luxury Cruise 6*Queen Victoria ile Ege ve Akdeniz
Costa Fortuna ile Yunan Adaları
Celestyal Discovery ile Yunan Adaları
Celestyal Discovery ile Yunan Adaları
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Celestyal Journey ile Yunan Adaları
Gemini ile Yunan Adaları
Gemini ile Yunan Adaları
Gemini ile Yunan Adaları
MSC Fantasia ile Ege&Adriyatik
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5* Sun Princess ile Akdeniz & Adriyatik
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