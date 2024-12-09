Farklı Tatil Deneyimleri Yaşamak İsteyenler İçin Türkiye Çıkışlı Gemi Turları

İstanbul'dan hareket eden bu gemi, Ege ve Akdeniz turu yapıyor. 7 gece, 8 gün süren bu turda ultra lüks imkanlar var. Yüzen bir otelde tatil yapmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz gemi turunda her sabah uyandığınızda farklı bir ülkede olma lüksünü yaşayacaksınız. Ayrıca lüks imkanları olan gemide dünya mutfağından lezzetler de tadıyorsunuz. Bu gemi turunu sadece yetişkinler için düşünmeyin, çocukların da çok hoşuna gidecek imkanların olduğu gemiyle ailecek Ege ve Akdeniz'i gezebiliyorsunuz. Bu turda Santorini, Atina, Katakolon ve Roma'yı geziyorsunuz. Turun dönüşü ise uçakla yapılıyor.