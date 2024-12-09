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Farklı Tatil Deneyimleri Yaşamak İsteyenler İçin Türkiye Çıkışlı Gemi Turları

etiket Farklı Tatil Deneyimleri Yaşamak İsteyenler İçin Türkiye Çıkışlı Gemi Turları

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 16:01

Son zamanlarda gemi turları çok tercih ediliyor. Aynı anda birçok yere gidilebilen bu turlarda gemi içinde de birçok eğlence ve imkan oluyor. Konforlu ve eğlenceli bir tatil yaşamak için gemi turlarını deneyimleyebilirsiniz. Peki Türkiye çıkışlı turlar nelermiş gelin birlikte bakalım...

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MSC Sinfonia ile Ege ve Adriyatik

MSC Sinfonia ile Ege ve Adriyatik

İstanbul çıkışlı turlardan olan bu turla gezilmedik yer kalmıyor. 8 günlük bir tur olan MSC Sinfonia ile Ege'yi baştan sona gezebiliyorsunuz. Denizde geçen zamanda gemide sıkılacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu gemide havuzdan jakuziye birçok imkan var. Gemi önce Yunanistan'ın Korfu limanına yaklaşıyor. Daha sonra İtalya Bari, Yunanistan Atina ve İzmir'e uğruyor, son olarak ise İstanbul'a dönüyor. Yanaşılan her yerde gemiden inip etrafı gezebiliyorsunuz. Gemide kaldığınız zamanlarda ise gemide düzenlenen eğlencelere katılabiliyorsunuz.

Luxury Cruise 6*Queen Victoria ile Ege ve Akdeniz

Luxury Cruise 6*Queen Victoria ile Ege ve Akdeniz
www.prontotour.com

İstanbul'dan hareket eden bu gemi, Ege ve Akdeniz turu yapıyor. 7 gece, 8 gün süren bu turda ultra lüks imkanlar var. Yüzen bir otelde tatil yapmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz gemi turunda her sabah uyandığınızda farklı bir ülkede olma lüksünü yaşayacaksınız. Ayrıca lüks imkanları olan gemide dünya mutfağından lezzetler de tadıyorsunuz. Bu gemi turunu sadece yetişkinler için düşünmeyin, çocukların da çok hoşuna gidecek imkanların olduğu gemiyle ailecek Ege ve Akdeniz'i gezebiliyorsunuz. Bu turda Santorini, Atina, Katakolon ve Roma'yı geziyorsunuz. Turun dönüşü ise uçakla yapılıyor.

Costa Fortuna ile Yunan Adaları

Costa Fortuna ile Yunan Adaları

Yunan adalarını gemiyle gezmek çok güzel olmaz mı? İstanbul'dan çıkan bu gemi ile Mikonos, Girit, Rodos, Santorini ve Pire'yi gezebiliyorsunuz. Her yanaştığı limanda inip etrafı dolaşabiliyorsunuz. Daha sonra gemiyle bir sonraki durağa geçebiliyorsunuz. Hem gemi deneyimi yaşayabileceğiniz hem de Yunan adalarını gezebileceğiniz bu turda sadece gezmiyorsunuz elbette. Hem gemide hem gezdiğiniz yerlerde farklı lezzetlerin tadına bakabileceğiniz bu tur size eşsiz bir deneyim yaşatacak.

Celestyal Discovery ile Yunan Adaları

Celestyal Discovery ile Yunan Adaları

Kuşadası'nda hareket eden bu tur yine Yunan adalarına gidiyor. Celestyal Discovery gemisi sizi sadece bir yerden bir yere ulaştırmıyor. Bunun yanında farklı deneyimler yaşamanız için tasarlanan bir gemi bu. Lüks ve konforlu bir yolculuk yapabileceğiniz Celestyal Discovery gemi turunda leziz yemekler de var. Gastronomik olarak da sizi tatmin edecek gemiyle ilk olarak Patmos limanında duruluyor. Girit, Santorini, Atina ve Mikonos'u gezebileceğiniz gemi turu son olarak Kuşadası'na dönüyor.

Celestyal Discovery ile Yunan Adaları

Celestyal Discovery ile Yunan Adaları

Yunan adalarını görmek için gemi turundan güzeli mi var? Gemi turunu deneyimlemek için Yunan adaları ideal. Yine Celestyal Discovery gemisiyle gidilen bu tur Kuşadası'ndan hareket ediyor. Buradan önce Patmos'a, sonra Rodos'a gidiyor. Oradan Santorini, Atina, Mikonos'a giden gemi, son olarak Kuşadası'na dönüyor. Her gittiğiniz yerde gemiden inip etrafı gezip görebiliyorsunuz.

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Celestyal Journey ile Yunan Adaları

Celestyal Journey ile Yunan Adaları

Yunan adalarına giden bir başka tur da Celestyal Journey ile Yunan Adaları. Bu turda gidilen yerler Girit, Santorini, Mikonos, Milos, Atina ve Selanik. Kuşadası'nda başlayıp yine orada biten bu turda gemide konaklamaya ve adaları gezmeye bayılacağınız kesin. Her gittiğiniz yerde oranın kültürel güzellikleri görüp yerel lezzetlerini deneyimleyebileceksiniz.

Gemini ile Yunan Adaları

Gemini ile Yunan Adaları
www.prontotour.com

Diğerlerinden farklı olarak Gemini ile Yunan Adaları turu Çeşme'den yola çıkıyor. 4 gece 5 gün süren tur boyunca Yunan adalarını gezebiliyorsunuz. Atina'dan başlayan tur, daha sonra Mikonos'a devam ediyor. Santorini ve Rodos'a da giden gemi turunda Çeşme son durak. Denizde konforlu bir tatil geçirmek ve Yunan adalarını görmek istiyorsanız bu gemi turu size bunları aynı anda sunuyor.

Gemini ile Yunan Adaları

Gemini ile Yunan Adaları

3 gecelik bu tur, Çeşme'den hareket ediyor. Atina, Mikonos ve Santorini'yi göreceğiniz bu tur kısa ve öz bir tur. Yani 'Öyle gemilerde uzun uzun kalamam' diyorsanız bu tur size göre diyebiliriz. Çeşme'de sona eren turda hem gemiyi deneyimleyecek hem de Yunanistan'ı gezip görmüş olacaksınız. Gemide bolca eğlencenin düzenlendiği tur farklı bir deneyim olacak.

Gemini ile Yunan Adaları

Gemini ile Yunan Adaları

Kuşadası'ndan çıkan bu tur Yunan adalarını geziyor. 3 gece, 4 gün olan tur hem gemi deneyimi yaşatıyor hem de Yunan adalarını gezme fırsatı sunuyor. 'Bir Yunan adalarına gidebilsem keşke' diye düşünenlerin ilgilenebileceği gemi turu farklı tatil arayışında olanlar için de iyi bir seçenek. Patmos'la başlayan turda Atina, Mikonos ve Santorini gezilebiliyor.

MSC Fantasia ile Ege&Adriyatik

MSC Fantasia ile Ege&Adriyatik

İstanbul'dan başlayan gemi turu 9 gece, 10 gün sürüyor. Yunanistan ve İtalya'ya giden gemi buralarda birkaç şehirde duruyor. Geze geze birçok şehri göreceğiniz bu tur sayesinde güzel bir gezi yapıyorsunuz. 10 gün süren gezide sadece gittiğiniz yerlerde eğlenmiyorsunuz. Denizde olduğunuz sürede de gemideki eğlenceler tatilinizi eşsiz kılıyor. Denizdeyken gemide güneşlenebiliyor, jakuzi ya da havuzlardan faydalanabiliyorsunuz.

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5* Sun Princess ile Akdeniz & Adriyatik

5* Sun Princess ile Akdeniz & Adriyatik

Akdeniz gezisi yapmak istiyorsanız bu gemi turu size göre olabilir. Dev gemilerden biriyle gerçekleşecek tur önce uçakla Atina'ya gidilmesiyle başlıyor. Buradan gemiye geçiliyor ve Karadağ, Yunanistan, İtalya, Yunanistan ve Kuşadası geziliyor ve tur İstanbul'da son buluyor. Uzun ve farklı bir deneyim olacak turda konforunuz ön planda. Rahat ve lüks bir gemiyle bu kadar ülke görmek size çok farklı hissettirecek.

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