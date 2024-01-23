Facebook'ta Flörtlerle İlgili İlişki Tavsiyesi Verilen Gruba İtibar Zedeleme Davası Açıldı
Facebook'ta Flörtlerle İlgili İlişki Tavsiyesi Verilen Gruba İtibar Zedeleme Davası Açıldı
Kaynak: https://mashable.com/article/man-sues...
Facebook'ta açılan özel bir grupta hakkında paylaşımlar yapıldığını söyleyen kişi, paylaşımı yapan kullanıcıya dava açtı. Flört tavsiyesi verilen grupta hakkında hakaret de dahil olmak üzere birçok şey söylendiğini belirten kişinin davasıyla ilgili ayrıntılar içeriğimizde...👇
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Günümüzün popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook'ta açılan "Are We Dating the Same Guy?" (Aynı Kişiyle mi Çıkıyoruz?) grubuyla ilgili dava gündem oldu.
Sizlerin de tahmin edeceği gibi grupta birçok kişinin adı geçiyor ve bu kişilerden biri ise haklarına saldırı yapıldığı gerekçesiyle dava açtı.
D'Ambrosio, flörtleştiği bir kadının bahsedilen grupta kendisini paylaştığını ve bazı kadınların kendisine hakaret ettiğini belirtti.
'Mashable'ın aktardığı Business Insider haberine göre D'Ambrosio, 75 bin dolar tazminat isteyerek Facebook grubunda yer alan kişilerin kendisiyle ilgili paylaşım yapmaya devam etmelerini engellemek istiyor.
Davanın nasıl sonuçlanacağı net olmasa da çevrimiçi özel gruplarda söylenenler için kimin sorumlu tutulacağını ve bunun sosyal medyada kamusal konuşma ve güvenlik üzerinde nasıl bir etkisi olacağını görmek ilginç olacak gibi görünüyor.
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