Facebook'ta Flörtlerle İlgili İlişki Tavsiyesi Verilen Gruba İtibar Zedeleme Davası Açıldı

ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan Nikko D'Ambrosio isimli kişi, 27 kadın ve 1 erkek için hakkında hakaret davası açtı. Facebook grubu kendisini ülke genelinde kadınların birbirlerine destek olabileceği ve toksik erkeklerden birbirlerini koruyabileceği bir 'Red Flag Farkındalık Grubu' olarak tanımlarken, geçen hafta Kuzey İllinois Bölgesi Federal Mahkemesi'ne yapılan şikayette, kadınların çevrimiçi tanıştıkları erkeklerin kimlik bilgilerini ifşa edip itibarlarını karalamalarına ve ahlaki karakterlerine saldırmalarına izin veren bir platformu sürdürdüğü' iddia edildi.