Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Facebook'ta Flörtlerle İlgili İlişki Tavsiyesi Verilen Gruba İtibar Zedeleme Davası Açıldı

Facebook'ta Flörtlerle İlgili İlişki Tavsiyesi Verilen Gruba İtibar Zedeleme Davası Açıldı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
23.01.2024 - 19:42

Facebook'ta açılan özel bir grupta hakkında paylaşımlar yapıldığını söyleyen kişi, paylaşımı yapan kullanıcıya dava açtı. Flört tavsiyesi verilen grupta hakkında hakaret de dahil olmak üzere birçok şey söylendiğini belirten kişinin davasıyla ilgili ayrıntılar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://mashable.com/article/man-sues...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Günümüzün popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook'ta açılan "Are We Dating the Same Guy?" (Aynı Kişiyle mi Çıkıyoruz?) grubuyla ilgili dava gündem oldu.

Günümüzün popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook'ta açılan "Are We Dating the Same Guy?" (Aynı Kişiyle mi Çıkıyoruz?) grubuyla ilgili dava gündem oldu.

Kadınların yer aldığı grupta, birçok üye flört ettikleri kişilerle ilgili tavsiyelerde bulunurken uyarılar da yapıyor.

Sizlerin de tahmin edeceği gibi grupta birçok kişinin adı geçiyor ve bu kişilerden biri ise haklarına saldırı yapıldığı gerekçesiyle dava açtı.

Sizlerin de tahmin edeceği gibi grupta birçok kişinin adı geçiyor ve bu kişilerden biri ise haklarına saldırı yapıldığı gerekçesiyle dava açtı.

ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan Nikko D'Ambrosio isimli kişi, 27 kadın ve 1 erkek için hakkında hakaret davası açtı. Facebook grubu kendisini ülke genelinde kadınların birbirlerine destek olabileceği ve toksik erkeklerden birbirlerini koruyabileceği bir 'Red Flag Farkındalık Grubu' olarak tanımlarken, geçen hafta Kuzey İllinois Bölgesi Federal Mahkemesi'ne yapılan şikayette, kadınların çevrimiçi tanıştıkları erkeklerin kimlik bilgilerini ifşa edip itibarlarını karalamalarına ve ahlaki karakterlerine saldırmalarına izin veren bir platformu sürdürdüğü' iddia edildi.

D'Ambrosio, flörtleştiği bir kadının bahsedilen grupta kendisini paylaştığını ve bazı kadınların kendisine hakaret ettiğini belirtti.

D'Ambrosio, flörtleştiği bir kadının bahsedilen grupta kendisini paylaştığını ve bazı kadınların kendisine hakaret ettiğini belirtti.

D'Ambrosio, biriyle flörtleştikten sonra cinsel ilişkiye girip sonrasında kendisiyle konuşmadığını sonra hakkında yazılanları öğrendiğini belirtti. Kendisi avukat aracılığıyla paylaşımların silinmesini sağlasa da başka bir profille hakkında aynı paylaşımlar yapılmaya devam etti.

'Mashable'ın aktardığı Business Insider haberine göre D'Ambrosio, 75 bin dolar tazminat isteyerek Facebook grubunda yer alan kişilerin kendisiyle ilgili paylaşım yapmaya devam etmelerini engellemek istiyor.

'Mashable'ın aktardığı Business Insider haberine göre D'Ambrosio, 75 bin dolar tazminat isteyerek Facebook grubunda yer alan kişilerin kendisiyle ilgili paylaşım yapmaya devam etmelerini engellemek istiyor.

'Bu gönderilerde söylenen hiçbir şey doğrulanabilir değil ve bu gönderiler bir kişinin itibarını etkileyebilir.'

Davanın nasıl sonuçlanacağı net olmasa da çevrimiçi özel gruplarda söylenenler için kimin sorumlu tutulacağını ve bunun sosyal medyada kamusal konuşma ve güvenlik üzerinde nasıl bir etkisi olacağını görmek ilginç olacak gibi görünüyor.

Davanın nasıl sonuçlanacağı net olmasa da çevrimiçi özel gruplarda söylenenler için kimin sorumlu tutulacağını ve bunun sosyal medyada kamusal konuşma ve güvenlik üzerinde nasıl bir etkisi olacağını görmek ilginç olacak gibi görünüyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?