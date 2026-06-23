Facebook Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 24 Haziran Facebook Erişim Sorunu
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“Facebook çöktü mü, Facebook neden donuyor?” soruları aratılmaya başlandı. 24 Haziran Çarşamba gecesi Facebook’ta erişim problemi yaşanıyor. Facebook erişim sorununun nedeni merak ediliyor.
Facebook’ta 23 Haziran 2026 Salı gününü 24 Haziran 2026 Çarşamba gününe bağlayan gece yaşanan erişim problemlerinin nedeni ne?
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Facebook Çöktü mü, Facebook Neden Donuyor?
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Facebook Neden Yenilenmiyor? Facebook Erişim Problemi 24 Haziran
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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