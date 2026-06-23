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Facebook Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 24 Haziran Facebook Erişim Sorunu

Facebook Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 24 Haziran Facebook Erişim Sorunu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2026 - 01:11
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Facebook çöktü mü, Facebook neden donuyor?” soruları aratılmaya başlandı. 24 Haziran Çarşamba gecesi Facebook’ta erişim problemi yaşanıyor. Facebook erişim sorununun nedeni merak ediliyor.

Facebook’ta 23 Haziran 2026 Salı gününü 24 Haziran 2026 Çarşamba gününe bağlayan gece yaşanan erişim problemlerinin nedeni ne?

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Facebook Çöktü mü, Facebook Neden Donuyor?

Facebook Çöktü mü, Facebook Neden Donuyor?

Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? DM mesajları neden açılmıyor?” aramaları arttı. 23 Haziran’ı 24 Haziran’a bağlayan gece Facebook’ta erişim sorunu yaşanıyor. 

Kullanıcılar Facebook’un donduğunu ve akışın yenilenmediğini belirten paylaşımlarda bulundu. Resmî bir açıklama yapılmasa da kullanıcılar Facebook’a erişim sağlamakta güçlük çekiyor.

Facebook Neden Yenilenmiyor? Facebook Erişim Problemi 24 Haziran

Facebook Neden Yenilenmiyor? Facebook Erişim Problemi 24 Haziran

Facebook’ta 23 Haziran saat 23.43 sıralarında erişim problemi yaşanmaya başladı. 24 Haziran Çarşamba günü gece saatlerinde erişim problemi sürüyor. Facebook yenilenmiyor. Kullanıcıların büyük bölümünü etkileyen erişim sorununun kısa süre içerisinde giderileceği öngörülüyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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