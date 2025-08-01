Eylül’de Ekranlarda Yoklar! İnci Taneleri Dizisinin Yeni Sezonuyla Ne Zaman Yayınlanacağı Açıklandı

İnci Taneleri dizisi final mi devam mı derken, yeni sezonu garantiledikleri açıklanmıştı. Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü’nün başrolleri paylaştığı dizi ilk yayınlandığında Ergüçlü’nün dans sahneleriyle sansasyon yaratmıştı. Etki bir süre daha devam etti ancak dizinin hikayesi de seyrini değiştirmesiyle izleyecilerin severek takip ettikleri arasına girdi. Şimdiyse yeni sezon tarihi açıklandı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş