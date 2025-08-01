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Eylül’de Ekranlarda Yoklar! İnci Taneleri Dizisinin Yeni Sezonuyla Ne Zaman Yayınlanacağı Açıklandı

Eylül’de Ekranlarda Yoklar! İnci Taneleri Dizisinin Yeni Sezonuyla Ne Zaman Yayınlanacağı Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.08.2025 - 11:23

İnci Taneleri dizisi final mi devam mı derken, yeni sezonu garantiledikleri açıklanmıştı. Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü’nün başrolleri paylaştığı dizi ilk yayınlandığında Ergüçlü’nün dans sahneleriyle sansasyon yaratmıştı. Etki bir süre daha devam etti ancak dizinin hikayesi de seyrini değiştirmesiyle izleyecilerin severek takip ettikleri arasına girdi. Şimdiyse yeni sezon tarihi açıklandı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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44. bölümüyle ikinci sezon finali yapan diziye üçüncü sezon onayı da gelmişti.

44. bölümüyle ikinci sezon finali yapan diziye üçüncü sezon onayı da gelmişti.

Ancak diğer diziler gibi Eylül’de sezon açılışı yapmayacağı duyuruldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi ocak ayında yayınlanacak. Sebebi ise Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için 8 bölümlük Organize İşler Karun Hazinesi dizisini çekecek olması.

Birsen Altuntaş iki oyuncunun da kadrodan ayrıldığını açıkladı.

Birsen Altuntaş iki oyuncunun da kadrodan ayrıldığını açıkladı.

Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan anne-oğul olarak diziye veda etti. Arcan ve Mahun karakterleri artık olmayacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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