Eylül’de Ekranlarda Yoklar! İnci Taneleri Dizisinin Yeni Sezonuyla Ne Zaman Yayınlanacağı Açıklandı
İnci Taneleri dizisi final mi devam mı derken, yeni sezonu garantiledikleri açıklanmıştı. Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü’nün başrolleri paylaştığı dizi ilk yayınlandığında Ergüçlü’nün dans sahneleriyle sansasyon yaratmıştı. Etki bir süre daha devam etti ancak dizinin hikayesi de seyrini değiştirmesiyle izleyecilerin severek takip ettikleri arasına girdi. Şimdiyse yeni sezon tarihi açıklandı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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44. bölümüyle ikinci sezon finali yapan diziye üçüncü sezon onayı da gelmişti.
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Birsen Altuntaş iki oyuncunun da kadrodan ayrıldığını açıkladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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