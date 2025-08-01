Toksikliğin Kitabını Yazacaklar: İlk ve Son Dizisinin 3. Sezon Çifti Belli Oldu!

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin rol aldığı ilk sezonuyla İlk ve Son dizisi dillere pelesenk olmuştu. İlişkilerdeki anlaşmazlıkların her şeyi nasıl mahvettiğini anlatan dizide ikinci sezon içinse Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Şubaşı yer almıştı. Her ikisi sezon da birbirinden güzeldi ve gündem olmayı başarmıştı. Şimdiyse Güneş ve Serkan karakterlerinin hikayesini izleyeceğimiz üçüncü sezon hazırlanıyor. Oyuncuların kim olacağı merak konusuydu. Sektörün başarılı iki ismi diziyle anlaştı. Gelin detaylara geçelim!