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Toksikliğin Kitabını Yazacaklar: İlk ve Son Dizisinin 3. Sezon Çifti Belli Oldu!

Toksikliğin Kitabını Yazacaklar: İlk ve Son Dizisinin 3. Sezon Çifti Belli Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.08.2025 - 10:19

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin rol aldığı ilk sezonuyla İlk ve Son dizisi dillere pelesenk olmuştu. İlişkilerdeki anlaşmazlıkların her şeyi nasıl mahvettiğini anlatan dizide ikinci sezon içinse Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Şubaşı yer almıştı. Her ikisi sezon da birbirinden güzeldi ve gündem olmayı başarmıştı. Şimdiyse Güneş ve Serkan karakterlerinin hikayesini izleyeceğimiz üçüncü sezon hazırlanıyor. Oyuncuların kim olacağı merak konusuydu. Sektörün başarılı iki ismi diziyle anlaştı. Gelin detaylara geçelim!

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Gözyaşı, aşk, nefret, kavgalar, yeni ilişki denemeleri ve yine başa sarma…

Gözyaşı, aşk, nefret, kavgalar, yeni ilişki denemeleri ve yine başa sarma…

İlk ve Son dizisinde ilk sezonda tutkulu bir aşk izlemiştik. Ancak tartışmalar asla dinmemişti. Bir gün yüzü görsünler diye beklerken aksilikler hep çiftin peşindeydi.

İkinci sezon da farksız sayılmazdı.

İkinci sezon da farksız sayılmazdı.

“Böyle de olabilirdi, böyle de yapabilirdi, neden yapmadı” sorgusuna girdiğimiz ilişkilerden biriydi ikili. İzlerken tam “olmayacağı varsa olmuyor” diyeceğimiz noktada “ama onsuz da olmuyor” noktasına geliyorduk.

Şimdiyse Bergüzar Korel ve Timuçin Esen çiftini izleyeceğiz.

Şimdiyse Bergüzar Korel ve Timuçin Esen çiftini izleyeceğiz.

Güneş ve Serkan karakterlerine iki başarılı oyuncu hayat verecek. 2. sezonun son sahnesinde verilen spoilerdan bu yana çiftin kim olacağı merak ediliyordu. Artık neticelenmiş oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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