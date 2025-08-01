Toksikliğin Kitabını Yazacaklar: İlk ve Son Dizisinin 3. Sezon Çifti Belli Oldu!
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin rol aldığı ilk sezonuyla İlk ve Son dizisi dillere pelesenk olmuştu. İlişkilerdeki anlaşmazlıkların her şeyi nasıl mahvettiğini anlatan dizide ikinci sezon içinse Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Şubaşı yer almıştı. Her ikisi sezon da birbirinden güzeldi ve gündem olmayı başarmıştı. Şimdiyse Güneş ve Serkan karakterlerinin hikayesini izleyeceğimiz üçüncü sezon hazırlanıyor. Oyuncuların kim olacağı merak konusuydu. Sektörün başarılı iki ismi diziyle anlaştı. Gelin detaylara geçelim!
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Gözyaşı, aşk, nefret, kavgalar, yeni ilişki denemeleri ve yine başa sarma…
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İkinci sezon da farksız sayılmazdı.
Şimdiyse Bergüzar Korel ve Timuçin Esen çiftini izleyeceğiz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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