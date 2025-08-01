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Damla Sönmez ve Saygın Soysal’lı Tabii Dizisi Temiz Para’dan İlk Görüntü Paylaşıldı

Damla Sönmez ve Saygın Soysal’lı Tabii Dizisi Temiz Para’dan İlk Görüntü Paylaşıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.08.2025 - 09:32

Yeni sayılan dijital platformumuz tabii’de izleyiciyle buluşacak olan Temiz Para dizisi sete çıktı. Damla Sönmez, Saygın Soysal, Ümit Beste Kargın ve Safa Sarı’nın başrolleri paylaşacağı dizi suç ve komediyi bir araya getiren senaryosuyla karşımıza çıkacak. Sete çıkan dizinin başrol oyuncularından ilk kare paylaşıldı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sevilen oyuncumuz Damla Sönmez’i en son Kötü Kan dizisinde izlemiştik.

Sevilen oyuncumuz Damla Sönmez’i en son Kötü Kan dizisinde izlemiştik.

Ertan Saban’la başrolü paylaştığı dizi bir sezon sürerek ekranlara veda etmişti. Güzel oyuncu şimdiyse Temiz Para ile seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Özellikle son yıllarda TV projelerinden Çukur ile adından söz ettirmişti.

Saygın Soysal da bu sıralar Geleceğe Mektuplar dizisindeki rolüyle gündemde.

Saygın Soysal da bu sıralar Geleceğe Mektuplar dizisindeki rolüyle gündemde.

Netflix’te geçtiğimiz günlerde yayınlanan Geleceğe Mektuplar dizisi, diziseverlerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Saygın Soysal dizide Gökçe Bahadır’ın abisi rolüne hayat veriyordu.

Temiz Para dizisi Resul Ertaş, Yaşar Arak ve Ömer Pınar’ın kaleminden çıkıyor.

Temiz Para dizisi Resul Ertaş, Yaşar Arak ve Ömer Pınar’ın kaleminden çıkıyor.

Yönetmenlik Hakan Algül’de olurken yapım ise Sancak Medya. Dizi 10 bölümden oluşacak. Bakalım nasıl bir hikaye izleyeceğiz?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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