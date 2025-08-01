Damla Sönmez ve Saygın Soysal’lı Tabii Dizisi Temiz Para’dan İlk Görüntü Paylaşıldı
Yeni sayılan dijital platformumuz tabii’de izleyiciyle buluşacak olan Temiz Para dizisi sete çıktı. Damla Sönmez, Saygın Soysal, Ümit Beste Kargın ve Safa Sarı’nın başrolleri paylaşacağı dizi suç ve komediyi bir araya getiren senaryosuyla karşımıza çıkacak. Sete çıkan dizinin başrol oyuncularından ilk kare paylaşıldı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sevilen oyuncumuz Damla Sönmez’i en son Kötü Kan dizisinde izlemiştik.
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Saygın Soysal da bu sıralar Geleceğe Mektuplar dizisindeki rolüyle gündemde.
Temiz Para dizisi Resul Ertaş, Yaşar Arak ve Ömer Pınar’ın kaleminden çıkıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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