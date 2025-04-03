Ex'ine Neden Bir Şans Daha Vermemelisin Sorusuna Cevap 11 Şarkı
Ex'ine Neden Bir Şans Daha Vermemelisin Sorusuna Cevap 11 Şarkı
Bizi bir arkadaşın olarak gör, çünkü sana ex’ten next olmayacağını söylüyoruz ve bunu sadece kelimelerle bırakmıyoruz. Senin için en doğru kararı vermene yardımcı olmak adına, o eski ilişkiye dair hislerini sorgulatacak 11 şarkı derledik. Her bir parça, sana neyin doğru neyin yanlış olduğunu hatırlatacak ve geçmişi geride bırakmanın zamanının geldiğini fark ettirecek. Artık yeni bir başlangıç yapma zamanı!
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1. Hande Yener- Yalanın Batsın
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2. Yıldız Tilbe- Yürü Anca Gidersin
3. Gülben Ergen- Kandıramazsın Beni
4. Demet Akalın- Afedersin
5. Hadise- Prenses
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6. Hepsi- Hanimiş
7. Serdar Ortaç- Sana Değmez
8. Ebru Gündeş- Sen Yoluna BenYoluma
9. Nil Karaibrahimgil- Seviyorum Sevmiyorum
10. Seyyal Taner- Son Verdim Kalbimin İşine
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11. Atiye-Salla
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