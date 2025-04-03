Bizi bir arkadaşın olarak gör, çünkü sana ex’ten next olmayacağını söylüyoruz ve bunu sadece kelimelerle bırakmıyoruz. Senin için en doğru kararı vermene yardımcı olmak adına, o eski ilişkiye dair hislerini sorgulatacak 11 şarkı derledik. Her bir parça, sana neyin doğru neyin yanlış olduğunu hatırlatacak ve geçmişi geride bırakmanın zamanının geldiğini fark ettirecek. Artık yeni bir başlangıç yapma zamanı!