Evleneceğin Kişinin Burcunu Söylüyoruz!
Evleneceğin Kişinin Burcunu Söylüyoruz!
Herkes evleneceği kişinin özelliklerini merak eder değil mi?
Bu testte senin evleneceğin kişinin burcunu tahmin ediyoruz!
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1. Evleneceğin kişiyle birlikte bir akşam geçiriyorsunuz diyelim. Hangi aktiviteden daha çok keyif alırsın?
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2. Aşık olduğun kişiyle ne tarz bir iletişim seni daha çok mutlu eder?
3. Sence hangi ortam daha rahat?
4. Hangi tür hobilerden hoşlanırsın?
5. Seyahatlerinde rota tercihin nasıl olur?
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