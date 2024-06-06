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Evinizin Daha Hızlı Kirlenmesine Neden Olan 10 Şey

etiket Evinizin Daha Hızlı Kirlenmesine Neden Olan 10 Şey

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 12:01

Temiz bir ev sadece güzel görünmez, aynı zamanda hayatınıza enerji ve pozitiflik getirir. Bu nedenle evinizi düzenli ve temiz tutmak önemlidir. Ancak ne kadar temizlik yaparsanız yapın, her zaman evinizi olduğundan pis ve dağınık gösteren bazı unsurlar vardır. İşin iyi yanı şu ki, bu unsurları bildiğiniz zaman ortadan kaldırmak için de harekete geçmiş olursunuz.

İşte evinizi kirli gösteren o nedenlerden birkaçı!

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1. Mutfak tezgahının dolu olması.

Dolu bir mutfak tezgahının insana kendini ne kadar kötü hissettirdiğini söylemeye bile gerek yok. Ama bazen vakit yetersizliğinden göz ardı ettiğiniz bu durum, evinizin olduğundan kirli gözükmesine yol açar. Çünkü mutfak, her evin en sık kullanılan alanlarından biridir ve ne kadar temizlenirse temizlensin hep batar. Bu nedenle de diğer alanlara kıyasla daha sık temizlik gerektirir. Aslında her yemek sonrası bulaşıkları yıkamak ve tezgahı silmek, sizi genel anlamda büyük bir iş yükünden kurtarabilir. 🧼

2. Paspas ve mopların kirli olması

Evinizi silip süpürürken kullandığınız moplar ve paspaslar düzenli olarak yenilenmesi gereken temizlik araçlarındandır. Çünkü mopların ucu zamanla eskiyerek kirlenir. Dolayısıyla, fazla eskimiş bu mopları kullanırken evinizi hem pisletir hem de sağlıksız hale getirirsiniz. Bu sorunu ortadan kaldırmak içinse mop ve paspas başlarını düzenli olarak yıkayıp, değiştirmeniz gerekir.

3. Ayakkabıları kapıda çıkarmamak

Ayakkabılar, dışarıdan eve toz, kir, çamur ve mikrop taşımadaki baş düşmanlardır. Ancak kimi zaman evden aceleyle çıkarken, bir şeyler unuttuğunuzu fark ettiğinizde eve ayakkabıyla girebilir veya ayakkabıları kapıda değil de içeride çıkarmayı tercih edebilirsiniz. Bu durum yapabileceğiniz en büyük hatalardan biridir, çünkü evin daha çabuk kirlenmesine neden olur. Bunu çözmenin yolu ise ayakkabıları kapıda çıkarmak, ardından koku ve kir yapmaması için ayakkabılığa kaldırmaktır. 😉

4. Birikmiş kirli çamaşırlar

Dolu bir kirli sepeti evi dağınık gösterirken aynı zamanda kötü koku sorununa da yol açar. Dolayısıyla, kirli sepetinin bulunduğu odanın hava kalitesi hızla düşer. Kirlileri yıkamak için belirli günler belirler ve yıkanan çamaşırları kuruduktan hemen sonra katlayıp yerine koyarsanız, bu sorundan kolayca kurtulabilirsiniz. 😎

5. Eşya dolu balkonlar

Çoğumuz için balkonlar, içeride tutmak istemediğimiz bisiklet gibi ekipmanların ve fazla eşyaların depolandığı alanlar. Bu da balkonun normal kullanımına oldukça aykırı bir durum. Ayrıca durum böyle olduğunda hem balkonu efektif şekilde kullanmak mümkün olmaz, hem de balkon kapısını her açtığınızda içeriye kir ve toz girme riski artar. Bu sorunu ortadan kaldırmak için evdeki fazla eşyaları gözden geçirebilir ve balkonunuzu oturulabilir hale getirebilirsiniz. 😉

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6. Pencereleri uzun süre açık bırakmak

Bir evin hava kalitesini artırmanın en iyi yolu kapı ve penceleri açmaktır. Fakat bunu uzun süre yaptığınızda içeriye daha fazla toz ve kir girmesine neden olursunuz. Özellikle polen mevsimlerinde veya rüzgarın fazla olduğu zamanlarda pencereleri kapalı tutarak gereksiz kirlenmeleri önleyebilirsiniz.

7. Mutfaktaki yağ sıçramaları

Pişirme esnasında mutfağın batması normaldir. Ancak özellikle kızartma tipi sıçrayan yemekleri çok sık yapıyorsanız, tezgah ve duvar üzerinde leke bırakma ihtimalini de artırırsınız. Bu tip kötü görüntüleri önlemek için yemek sonrası henüz yeni olan kirleri temizleyebilirsiniz. Böylece, sonradan yapacağınız kapsamlı temizliklerde zorlu lekelerle uğraşma süresini de kısaltmış olursunuz. 😍

8. Banyodaki fazla buhar ve nem

Banyoda sıcak suyla duş almayı kim sevmez ki? Ama bu süreyi ne kadar uzatırsanız, sıcak su buharının duvarlara, tavana ve fayanslara da o kadar fazla nüfuz etmesine neden olursunuz. Banyodaki nemli yüzeyler ise kötü koku, küf, bakteri gibi sorunlara yol açar. Dolayısıyla, duştan sonra banyoyu havalandırmayı ve nemli yüzeyleri kuru bir bezle silmeyi ihmal etmemek önemlidir.

9. Halı ve perdeleri yıkamamak

Evin genel temizliğini yapıyor olsanız bile halı ve perdeleri yıkamayı ihmal ediyor olabilirsiniz. Halbuki, bu tür eşyalar, toz ve kirin en çok biriktiği yüzeylerdir. Bu nedenle belirli aralıklarla temizlenmediklerinde eve toz dağıtma ve kötü koku yayma riski oluştururlar. İşin iyi yanı şu ki, birkaç ayda bir yıkama işlemi yaparak, evinize bir çırpıda yenilenmiş bir görünüm kazandırabilirsiniz. 😘

10. Çöp atmamak

Evdeki birikmiş çöpler bakteri ve haşere çekme, kötü koku yayma ve daha pek çok açıdan sağlığı tehdit eder. Ayrıca çöpü dış kapıya veya balkona koymak da doğru bir çözüm değildir. Bu nedenle çöpleri her gün atmanız, çöp kutusu kapağını ise kapalı tutmanız gerekir.

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