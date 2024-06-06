Evinizin Daha Hızlı Kirlenmesine Neden Olan 10 Şey

Dolu bir mutfak tezgahının insana kendini ne kadar kötü hissettirdiğini söylemeye bile gerek yok. Ama bazen vakit yetersizliğinden göz ardı ettiğiniz bu durum, evinizin olduğundan kirli gözükmesine yol açar. Çünkü mutfak, her evin en sık kullanılan alanlarından biridir ve ne kadar temizlenirse temizlensin hep batar. Bu nedenle de diğer alanlara kıyasla daha sık temizlik gerektirir. Aslında her yemek sonrası bulaşıkları yıkamak ve tezgahı silmek, sizi genel anlamda büyük bir iş yükünden kurtarabilir. 🧼