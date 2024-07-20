Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evinizi Mikroplardan Arındırmanın 13 Yolu

etiket Evinizi Mikroplardan Arındırmanın 13 Yolu

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 13:01

Mikroplar, her yerde bulunan ve hastalığa neden olabilecek küçük canlılar olarak neredeyse evimizin her noktasında hayatımızda. Ama onlardan kurtulmak hiç de zor değil. İşte mikropların çoğalmasını ve yayılmasını önlemeniz ve iyi bir temizlik yapmanız için ihtiyacınız olan tüyolar!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Ellerinizi sık sık yıkayın.

Temizliğin ilk adımı sizsiniz! O yüzden ellerinizi sabun ve suyla en az 20 saniye boyunca yıkayın. Özellikle de tuvalete gittikten sonra, yemekten önce ve sonra yıkamak küçük ama etkili bir yoldur ve temizliğin ilk adımıdır!

2. Sert yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Mutfak tezgahları, banyo yüzeyleri, kapı kolları, ışık anahtarları ve telefonlar gibi sıkça dokunulan sert yüzeyleri her gün temizleyin ve dezenfekte edin.

3. Yatak çarşaflarınızı ve havlularınızı düzenli olarak yıkayın.

Yatak çarşaflarınızı haftada bir veya iki kez, havlularınızı ise her kullanımdan sonra yıkayın.

4. Düzenli olarak toz alın.

Her hafta evinizin tüm yüzeylerinin tozunu alın. Hatta mümkünse bunu haftada 2 veya 3 kez yapabilirsiniz. Bir ay içerisinde etkisini göreceksiniz.

5. Her gün evi havalandırın.

Evinizi düzenli olarak havalandırarak hava sirkülasyonunu sağlayın. Bu sayede evinizi mikroplardan arındırırken daha temiz hava girmesini de sağlayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Perdelerinizi 2 haftada bir temizleyin.

Perdelerinizi düzenli olarak yıkayın veya vakumla temizleyin. Perdeler de toz ve mikropları tutttuğu için onları temizlemeyi ihmal etmemelisiniz.

7. Duş perdesini yıkayın.

Genellikle duş perdelerini yıkamayız fakat temizliğin olmazsa olmazı onları yıkamaktır. Duş perdenizi çamaşır makinesinde yıkayın çünkü duş perdeleri nemli ortamda mikrop barındırabilir.

8. Mutfak lavabosunu her hafta temizleyin.

Lavabonuzu karbonat ve sirke karışımı ile temizleyin. Bu karışım, lavabonuzda biriken mikropları etkili bir şekilde temizlemenize yardımcı olur.

9. Ayakkabıları her hafta dezenfekte edin.

Ayakkabılarınızı dışarıda bırakın ve içini dezenfektan sprey ile sıkın. Ayakkabılar, dışarıdan mikrop taşıyan önemli bir kaynak olduğu için haftalık olarak temizlik yapmanız önemlidir.

10. Günlük olarak robot süpürge çalıştırın.

10. Günlük olarak robot süpürge çalıştırın.

Hem toz almak hem de yerleri silmek için günlük olarak belirli aralıkta robot süpürge çalıştırarak temizlik yükünüzü hafifletebilirsiniz. Aynı zamanda genel temizliği de kolaylaştıracaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Bulaşık süngerini değiştirin ve dezenfekte edin.

Bulaşık süngerinizi mikrodalgada 1-2 dakika ısıtarak dezenfekte edin. Süngerler, mikropların en çok biriktiği ev eşyalarındandır.

12. Günlük olarak kapı kollarını temizleyin.

Kapı kollarını günlük olarak alkol bazlı temizleyicilerle silin. Kapı kolları, ellerle sık temas eden alanlardır ve mikropları kolayca barındırır.

13. Oda kokuları kullanın.

Doğal esansiyel yağlar kullanarak evinizi güzel kokutun. Çay ağacı yağı ve lavanta yağı gibi yağlar, doğal antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın