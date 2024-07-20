Evinizi Mikroplardan Arındırmanın 13 Yolu
Evinizi Mikroplardan Arındırmanın 13 Yolu
Mikroplar, her yerde bulunan ve hastalığa neden olabilecek küçük canlılar olarak neredeyse evimizin her noktasında hayatımızda. Ama onlardan kurtulmak hiç de zor değil. İşte mikropların çoğalmasını ve yayılmasını önlemeniz ve iyi bir temizlik yapmanız için ihtiyacınız olan tüyolar!
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1. Ellerinizi sık sık yıkayın.
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2. Sert yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
3. Yatak çarşaflarınızı ve havlularınızı düzenli olarak yıkayın.
4. Düzenli olarak toz alın.
5. Her gün evi havalandırın.
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6. Perdelerinizi 2 haftada bir temizleyin.
7. Duş perdesini yıkayın.
8. Mutfak lavabosunu her hafta temizleyin.
9. Ayakkabıları her hafta dezenfekte edin.
10. Günlük olarak robot süpürge çalıştırın.
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