Evinizi Mikroplardan Arındırmanın 13 Yolu

Mikroplar, her yerde bulunan ve hastalığa neden olabilecek küçük canlılar olarak neredeyse evimizin her noktasında hayatımızda. Ama onlardan kurtulmak hiç de zor değil. İşte mikropların çoğalmasını ve yayılmasını önlemeniz ve iyi bir temizlik yapmanız için ihtiyacınız olan tüyolar!