Haberler
Yaşam
Evine Hava Katacak 9 Acayip Tüyo

Elif Nur Çamurcu
29.03.2026 - 12:01

Ev dediğimiz sadece uyuduğumuz ya da eşyaları yerleştirdiğimiz bir yer mi? Hayır! Ruh halimizi şekillendiren, enerjimizi yenileyen ve bize ait olan bir dünya... Bu yüzden evin havasını kendinize göre şekillendirmeniz gerekir. Size iyi gelecek tüyolara burada!

1. Katmanlı bir aydınlatma kullanın.

Tavanda asılı olan bir ışık size yetmeyebilir. Ortam düz durabilir. Bu yüzden farklı ışık kaynakları kullanabilirsiniz! Masa lambası ya da lambader gibi loş ışık veren şeylerle ortamın atmosferine dokunabilirsiniz. Ayrıca sıcak ışık tonlarıyla huzurlu bir ortam oluşturabilirsiniz! 

Gölgelerin ortama derinlik katacağını unutmayın!

2. Atmosferi canlandırmak için bitkiler alın.

Bitkilerle birlikte evi yaşayan bir yer haline getirebilirsiniz! Yeşil tonlar sayesinde zihniniz rahatlar. Ayrıca büyük yapraklı bitiler evinizin köşelerine karakter de katar! Havayı temizlemeye yardımcı olmasını da unutmayalım. 

Onlarla ilgilenirken stresiniz azalır, evinizin içinde de doğayla bağ kurabilirsiniz!

3. Havayı temizlemeyi unutmayın.

Evin havasını değiştirmek sadece dekorasyonla sınırlı değil! Toz, polen ya da kirli hava evin içerisine rahatça girebilir. Bu yüzden Philips PureProtect Water 3400 Serisi kullanarak daha temiz ve nemlendirilmiş bir atmosfer oluştarabilirsiniz! 78 m2'ye kadar odalarda kapsamlı temizleme yapabilir, havadaki grip virüslerini etkili bir şekilde azaltır! Ayrıca ultra sessiz çalışması için uyku modunu kullanabilirsiniz, böylece fısıltıdan daha sessiz bir şekilde çalışır. Philips Air+ uygulmasıyla hava temizleyicinizi her yerden kontrol edebilirsiniz. Dakikalar içinde temiz hava ve ideal nem!

4. Mekanı büyütmek için ayna kullanın.

Aynalar kendimize bakmak için çok güzeller. Ama ayı zamanda doğru bir şekilde yerleştirdiğiniz zaman ortamı daha geniş gösterebilir! Gün ışığını yansıtarak odanın daha aydınlık görünmesini sağlar. 

Küçük alanlarınızda kullanabilirsiniz!

5. Kokuyla ortamı yumuşatın.

Bir evin enerjisini belirleyen en önemli şey kokudur! Hoş kokular sayesinde zihinler rahatlar. Özellikle vanilya ve tarçın kullanabilirsiniz. Ortamda sıcaklık hissi oluşturur! Yazın ise narenciye kokularıyla ferahlık oluşturabilirsiniz. Eve gelen misafirleriniz kokuları anında fark eder! 

Eviniz sadece güzel görünmez, aynı zamanda güzel hissettirir!

6. Tekstil ürünleriyle ortama sıcaklık katın.

Yastık, battaniye ve halı... Bunlarla ortamı sıcaklaştırabilirsiniz! Dokularla mekana derinlik kazandırabilirsiniz. Yumuşak kumaşlarla da konfor hissini oluşturabilirsiniz. Mevsimlere göre tekstil değişimi yapmalısınız. Ayrıca katmanlı yastıklarla cozy bir görünüm elde edebilirsiniz. 

Bu dokular size duygusal rahatlama sunacak!

7. İyi gelecek bir köşe yaratın.

Kendinize evin içinde sürpriz bir alan oluşturun! Bu meditasyon ya da kahve köşesi olabilir. Küçük bir sandalye ya da lambader yeterli olacaktır. Burası sizin kaçış alanınız olabilir. Günlük streslerden kurtulmak için başvurabilirsiniz! 

Eviniz sadece yaşam alanı değil, aynı zamanda bir yuva!

8. Hafif perdeler tercih edin.

Doğal ışığı kapatan perdelerden uzak durun! Kalın perdeler mekanı boğabilir. Bu yüzden açık renkli tüller tercih edin. Böylece eviniz gün ışığını daha rahat bir şekilde alır. Işık alan ortamlar da daha geniş görünür! 

Güneş sayesinde eviniz canlanır ve mutluluk her yere yayılır!

9. Tatlı objelerle özgünlük oluşturun.

Bütün odayı değiştirmenize gerek yok. Küçük objelerle ortamı özgün hale getirebilirsiniz! Vazolar, mumlar ya da biblolar sayesinde ev sizi yansıtabilir. Küçük dokunuşların da göz alıcı olabileceğini unutmayın. 

Mekana enerji katmak için harika bir yöntem!

Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
