Evinde Mutlaka Bulunması Gereken 11 Temizlik Ürünü

Aqua Trio 9000, ev temizliğinde devrim yaratan bir cihaz. Bu 3'ü 1 arada temizlik cihazı, aynı anda vakum yapar ve zemini siler. AquaSpin teknolojisi ile donatılmış bu cihaz, yüksek hızda dönen fırçalarıyla zeminleri derinlemesine temizler ve %99.9'a kadar bakteriyi yok eder. Ayrıca, kendi kendini temizleyen fırçaları ve otomatik temizlik istasyonu ile hijyenik bir temizlik sağlar​.