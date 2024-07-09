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Evin Hangi Köşesi Seni Yansıtıyor?

etiket Evin Hangi Köşesi Seni Yansıtıyor?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 11:22

Evin hangi köşesi seni en iyi şekilde yansıtıyor?

Her evin birbirinden farklı köşeleri var. Bu köşeler ev sahiplerinin kişiliklerini, zevklerini ve yaşam tarzlarını yansıtır. 

Peki seni yansıtan o köşe hangisi? Öğrenmek istiyorsan doğru yerdesin.

Haydi başlayalım.

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1. İlk sorumuzla başlayalım; evindeki en sevdiğin köşe veya alan hangisi?

2. Evini dekore ederken hangi özelliklere öncelik verirsin?

3. Peki evde en çok hangi aktiviteyi yapıyorsun?

4. Misafirlerini evinde ağırlarken hangi detaylara özen gösterirsin?

5. Evini tanımlayan en önemli özellik hangisi?

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6. Evini dekore ederken hangi tarzı tercih edersin?

7. Evinde en çok hangi aktiviteye vakit ayırırsın?

8. Son olarak söyle bakalım; evindeki en önemli eşya hangisi?

Okuma köşesi!

Bu köşe yaz köşesi! Şaka şaka... Bize göre senin ruhunu en iyi yansıtan köşe kesinlikle okuma köşen. Çünkü sen bu köşeyi hazırlamak için yoğun bir emek harcamışsın ve tamamen kendi zevkine göre dekore etmişsin. Testte verdiğin cevaplara göre çok çok iyi bir dekorasyon yeteneğin var. Kesinlikle sen bu işi biliyorsun. Ha bu arada okuma köşesi dediysek öyle üç- beş göstermelik kitabın olduğu bir köşeden bahsetmiyoruz, bize verdiğin cevaplara göre senin gerçekten görkemli bir okuma köşen var... Tebrik ediyoruz!

Kahve köşesi!

Kahve köşesi!

Sen gel hele şöyle... Tam bizdensin! Kahve köşesi demek biz demek yahu... Sen çözmüşsün valla bu işi. Kahve köşesi zevkli döşendiği zaman oldukça keyifli bir şey...  Farklı desenlerde ve formlarda kupalar, farklı kahveler... Düşünürken aşık olduk bak! 🤩

Temizlik köşesi!

Temizlik köşesi!

Temizlik köşesi tam senlik! Düşüncemize göre sen güzel bir temizlik köşesi yapmışsın. Oldukça düzenli müthiş bir temizlik köşen var. Ve tahminimize göre orada yok yok! Sen bu işi biliyorsun. Ama bu köşe dışarıdan birileri için bir tık ürkütücü gelebilir. :) Ama canın sağ olsun. Sen belli ki bu işi seviyorsun ve böyle olması seni rahatlatıyor. :)

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