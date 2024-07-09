Evin Hangi Köşesi Seni Yansıtıyor?

Bu köşe yaz köşesi! Şaka şaka... Bize göre senin ruhunu en iyi yansıtan köşe kesinlikle okuma köşen. Çünkü sen bu köşeyi hazırlamak için yoğun bir emek harcamışsın ve tamamen kendi zevkine göre dekore etmişsin. Testte verdiğin cevaplara göre çok çok iyi bir dekorasyon yeteneğin var. Kesinlikle sen bu işi biliyorsun. Ha bu arada okuma köşesi dediysek öyle üç- beş göstermelik kitabın olduğu bir köşeden bahsetmiyoruz, bize verdiğin cevaplara göre senin gerçekten görkemli bir okuma köşen var... Tebrik ediyoruz!