Evin Hangi Köşesi Seni Yansıtıyor?
Evin Hangi Köşesi Seni Yansıtıyor?
Evin hangi köşesi seni en iyi şekilde yansıtıyor?
Her evin birbirinden farklı köşeleri var. Bu köşeler ev sahiplerinin kişiliklerini, zevklerini ve yaşam tarzlarını yansıtır.
Peki seni yansıtan o köşe hangisi? Öğrenmek istiyorsan doğru yerdesin.
Haydi başlayalım.
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1. İlk sorumuzla başlayalım; evindeki en sevdiğin köşe veya alan hangisi?
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2. Evini dekore ederken hangi özelliklere öncelik verirsin?
3. Peki evde en çok hangi aktiviteyi yapıyorsun?
4. Misafirlerini evinde ağırlarken hangi detaylara özen gösterirsin?
5. Evini tanımlayan en önemli özellik hangisi?
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