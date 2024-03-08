Evim Şahane Programıyla Tanınan Mimar Selim Bey'in Beğendiği Yorum Uzaklara Dalıp Gitmenize Sebep Olacak
Evim Şahane Programıyla Tanınan Mimar Selim Bey'in Beğendiği Yorum Uzaklara Dalıp Gitmenize Sebep Olacak
Kaynak: https://twitter.com/ekimdciftci/statu...
Evim Şahane programıyla tanıdığımız Selim Yuhay, paylaşımına yapılan yorumu beğenmesi gündem oldu. Selim Yuhay'ın mastürbasyon yorumunu beğenmesi çok konuşuldu. Detaylar...👇
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Evim Şahane programıyla tanıdığımız Mimar Selim Bey yani Selim Yuhay sempatikliğiyle gönülleri fetheden isimler arasında.
Kendisini şu an televizyonlarda izleyemesek de projelerini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Selim Yuhay, yine bir paylaşım yaptı. Ancak gündem olan konu Selim Bey'in beğendiği yorum oldu.
Sosyal medya kullanıcısı mastürbasyon ve depresyon yorumuna Selim Yuhay, tepkisiz kalmadı.👇
Siz bu hamleyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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