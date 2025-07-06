Evet/Hayır Testine Göre Sen Vicdanlı mısın Yoksa Vicdansız mı?
Vicdan... İçimizdeki o sesi ne kadar dinliyoruz? Kimimiz başkasının kalbi kırılmasın diye kendi içini acıtır, kimimiz ise kendini merkeze koyar, kim ne düşünür umursamaz. Peki sen bu çizginin neresindesin?
Hadi teste!
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1. Birine istemeden kırıcı davransan, gece uyumadan önce aklına gelir mi?
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2. Arkadaşlarının sıkıntısını düşünmeden geçiştirdiğin oldu mu?
3. Yalan söylediğinde iç sesin iyi yaptın der mi?
4. Hayvanlara zarar veren biriyle karşılaşsan tepki verir misin?
5. Birini kıskanıp arkasından kötü konuştuğunda kendini suçlu hisseder misin?
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6. Bir hata yaptığında özür diler misin?
7. Seni üzen biri özür dilediğinde, affeder misin?
8. Yardım etmenin sana hiçbir getirisi olmayacağını bilsen de yine de eder misin?
9. Bazen başkalarının duygularını kendininkinden önde tuttuğun olur mu?
10. Vicdanına aykırı bir şey yaptığında bir şekilde seni rahatsız eder mi?
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Sen vicdanlısın!
Sen vicdansızsın!
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