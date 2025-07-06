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Evet/Hayır Testine Göre Sen Vicdanlı mısın Yoksa Vicdansız mı?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Vicdanlı mısın Yoksa Vicdansız mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.07.2025 - 11:10

Vicdan... İçimizdeki o sesi ne kadar dinliyoruz? Kimimiz başkasının kalbi kırılmasın diye kendi içini acıtır, kimimiz ise kendini merkeze koyar, kim ne düşünür umursamaz. Peki sen bu çizginin neresindesin?

Hadi teste!

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1. Birine istemeden kırıcı davransan, gece uyumadan önce aklına gelir mi?

2. Arkadaşlarının sıkıntısını düşünmeden geçiştirdiğin oldu mu?

3. Yalan söylediğinde iç sesin iyi yaptın der mi?

4. Hayvanlara zarar veren biriyle karşılaşsan tepki verir misin?

5. Birini kıskanıp arkasından kötü konuştuğunda kendini suçlu hisseder misin?

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6. Bir hata yaptığında özür diler misin?

7. Seni üzen biri özür dilediğinde, affeder misin?

8. Yardım etmenin sana hiçbir getirisi olmayacağını bilsen de yine de eder misin?

9. Bazen başkalarının duygularını kendininkinden önde tuttuğun olur mu?

10. Vicdanına aykırı bir şey yaptığında bir şekilde seni rahatsız eder mi?

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Sen vicdanlısın!

Hayatının pusulası olan vicdanın, senin en büyük yol göstericin. Başkalarının duygularını anlamak ve onlara saygı göstermek, senin için her şeyden önemli. Hatta bazen kendi duygularını bir kenara bırakıp, doğru olduğuna inandığın şeyi yapmak için çabalıyorsun. Birinin kalbini kırdığında, bu durum seni saatlerce hatta günlerce düşündürebilir. Yaptığın bir hata, içinde büyük bir yük oluşturabilir ve onu atmak için çaba sarf edersin. Ama unutma, bu seni zayıf biri yapmaz, aksine güçlü ve anlayışlı biri olduğunu gösterir. Empati yeteneğin oldukça yüksek, kalbin tertemiz. Senin gibi duyarlı ve anlayışlı insanlar sayesinde, dünya hâlâ yaşanabilir ve sevgi dolu bir yer. Bu özelliklerin, seni diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerin. Kendine olan güvenini kaybetme, çünkü senin gibi insanlar, dünyayı daha iyi bir yer haline getirenler.

Sen vicdansızsın!

Biliyorum, her zaman değil ama çoğu zaman kendini bir adım öne çıkarıyorsun. Kendi ihtiyaçlarını, arzularını ve hedeflerini her şeyin üzerinde tutuyorsun. Bazen bu süreçte, belki de farkında bile olmadan, birilerini üzdüğün, incittiğin oluyor. Hatta bu durum seni pek de rahatsız etmiyor olabilir. “Hayat kısa, kimseyi taşıyamam” mottosuyla hareket ediyor olabilirsin. Kendi yolunda ilerlerken, başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını göz ardı etmek kolay geliyor olabilir. Ancak unutma ki, insan olmanın en güzel yanlarından biri de başkasının yükünü omzunda hissetme yeteneğidir. Başkalarıyla empati kurabilmek, onların ne hissettiğini anlamaya çalışmak, onların acılarını ve sevinçlerini paylaşabilmek... İşte bu, gerçek insan olmanın en önemli unsurlarından biridir. Biraz daha empati göstermeye, biraz daha durup düşünmeye ne dersin? Belki de bu, sana da iyi gelebilir. Çünkü unutma, en huzurlu vicdan, başını yastığa koyduğunda rahat uyuyabilen vicdandır. Kendi duygularını ve ihtiyaçlarını önemserken, başkalarının da duygularını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmanın, aslında senin de daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmen için ne kadar önemli olduğunu unutma.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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