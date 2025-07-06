Evet/Hayır Testine Göre Sen Vicdanlı mısın Yoksa Vicdansız mı?

Biliyorum, her zaman değil ama çoğu zaman kendini bir adım öne çıkarıyorsun. Kendi ihtiyaçlarını, arzularını ve hedeflerini her şeyin üzerinde tutuyorsun. Bazen bu süreçte, belki de farkında bile olmadan, birilerini üzdüğün, incittiğin oluyor. Hatta bu durum seni pek de rahatsız etmiyor olabilir. “Hayat kısa, kimseyi taşıyamam” mottosuyla hareket ediyor olabilirsin. Kendi yolunda ilerlerken, başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını göz ardı etmek kolay geliyor olabilir. Ancak unutma ki, insan olmanın en güzel yanlarından biri de başkasının yükünü omzunda hissetme yeteneğidir. Başkalarıyla empati kurabilmek, onların ne hissettiğini anlamaya çalışmak, onların acılarını ve sevinçlerini paylaşabilmek... İşte bu, gerçek insan olmanın en önemli unsurlarından biridir. Biraz daha empati göstermeye, biraz daha durup düşünmeye ne dersin? Belki de bu, sana da iyi gelebilir. Çünkü unutma, en huzurlu vicdan, başını yastığa koyduğunda rahat uyuyabilen vicdandır. Kendi duygularını ve ihtiyaçlarını önemserken, başkalarının da duygularını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmanın, aslında senin de daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmen için ne kadar önemli olduğunu unutma.