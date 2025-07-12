Evet/Hayır Testine Göre Sen Çekilmez Biri misin?
Bazen çevremizdeki insanlar bizden uzaklaşıyor, bazen de biz kimseyle anlaşamadığımızı düşünüyoruz… Ama acaba sorun bizde mi? Gerçekten zor biri misin, yoksa sadece yanlış anlaşılanlardan mı?
Hadi teste!
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1. Tartışmalarda her zaman son sözü sen söylemek ister misin?
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2. İnsanların fikirlerine kolay katılır mısın?
3. Her şeyin senin istediğin gibi olmasını bekler misin?
4. Küçük şeylerden kolayca alınır mısın?
5. Eleştiriye açık olmadığını düşünüyor musun?
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6. Sık sık çevrendekilerin seni anlamadığını mı düşünüyorsun?
7. Sinirlendiğinde kırıcı sözler sarf eder misin?
8. Özür dilemekte zorlanır mısın?
9. İnsanlara mesafeli ve soğuk davranır mısın?
10. Dediğin olmadığında hemen surat asar mısın?
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Sen çekilmez birisin!
Sen çekilmez biri değilsin!
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