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Evet/Hayır Testine Göre Sen Çekilmez Biri misin?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Çekilmez Biri misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 13:01

Bazen çevremizdeki insanlar bizden uzaklaşıyor, bazen de biz kimseyle anlaşamadığımızı düşünüyoruz… Ama acaba sorun bizde mi? Gerçekten zor biri misin, yoksa sadece yanlış anlaşılanlardan mı?

Hadi teste!

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1. Tartışmalarda her zaman son sözü sen söylemek ister misin?

2. İnsanların fikirlerine kolay katılır mısın?

3. Her şeyin senin istediğin gibi olmasını bekler misin?

4. Küçük şeylerden kolayca alınır mısın?

5. Eleştiriye açık olmadığını düşünüyor musun?

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6. Sık sık çevrendekilerin seni anlamadığını mı düşünüyorsun?

7. Sinirlendiğinde kırıcı sözler sarf eder misin?

8. Özür dilemekte zorlanır mısın?

9. İnsanlara mesafeli ve soğuk davranır mısın?

10. Dediğin olmadığında hemen surat asar mısın?

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Sen çekilmez birisin!

Bazen insanları biraz zorlayabiliyorsun. Kendi inanç ve değerlerine o kadar sıkı sıkıya bağlısın ki, bu durum seni eleştirilere karşı biraz kapalı hale getiriyor. İletişimde sert bir dil kullanmayı tercih edebiliyorsun. Ancak, bu seni kötü bir insan yapmaz. Sadece biraz daha esnek olmayı ve farklı bakış açılarına açık olmayı öğrenmen gerekiyor. Karşındaki kişiyi dinlemeye, daha yumuşak bir dil kullanmaya ve 'haklı olmayı değil, huzurlu olmayı' seçmeye başladığında, çevrendeki ilişkilerindeki dinamikler inanılmaz bir şekilde değişecek. Bu değişim sürecinde belki de en önemli şeyi unutmamak gerekiyor; değişmek, güçsüzlük değil, büyüme ve olgunlaşma sürecidir. Biraz daha rahat ve esnek olmayı öğrenerek, çevrendeki insanlarla daha sağlıklı ve huzurlu ilişkiler kurabilirsin. Bu, senin için yeni bir başlangıç olabilir ve hayatını daha olumlu bir şekilde etkileyebilir. Unutma, her zaman daha iyi bir versiyonumuz olabilir ve bu sürekli bir öğrenme ve büyüme sürecidir. Kendini geliştirmekten ve değişmekten korkma, çünkü bu sadece seni daha güçlü ve daha bilinçli bir birey yapar.

Sen çekilmez biri değilsin!

Hayır, hayır, hayır. Sen kesinlikle çekilmez biri değilsin! Bilakis, duygularını ve sınırlarını gayet iyi bilen, kendine özgü bir karaktere sahip birisin. Evet, kabul ediyorum, zaman zaman inatçı bir tutum sergileyebiliyorsun, belki de hassas bir yapın var. Ama bu seni çekilmez kılmaz, aksine bu özelliklerin seni daha dikkatli ve özenli biri haline getirir. İnsan ilişkilerindeki başarın da tamamen bu noktadan kaynaklanıyor. Empati yeteneğin sayesinde, başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlama konusunda oldukça başarılısın. Ayrıca, uzlaşmaya açık olman, çatışmalardan kaçınmanı ve daha huzurlu ilişkiler kurmanı sağlıyor. Çevrendeki insanlar seni daha yakından tanıdıkça, bu özelliklerini fark ediyor ve seni daha çok seviyorlar. Çünkü sen, sahte olmayan, gerçek ve samimi bir insansın. İşte bu yüzden, küçük rötuşlarla, belki biraz daha rahat bir iletişim tarzına geçiş yapabilirsin. Bu, sadece senin değil, çevrendeki insanların da hayatını daha kolay ve keyifli hale getirecektir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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