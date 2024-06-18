Hayır, sen deli değilsin, sadece biraz çatlaksın! Evet, doğru duydun. Şimdi derin bir nefes al ve rahatla. Ancak beklemeli ve kendine biraz daha yakından bakmalısın, çünkü sen biraz çatlaksın. Hayır, bu senin tamamen tutarsız olduğun anlamına gelmiyor. Aslında, hayatının kendi kontrolün altında olduğunu ve her zaman kendi kararlarını verebildiğini gösteriyor. Bazen, durumun gerektirdiği gibi rest çekebiliyorsun ve bu, senin güçlü bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor. Ancak, diğer zamanlarda, yaptığın şeylerle insanları şaşırtmayı ve dumura uğratmayı çok iyi biliyorsun. Bu, senin beklenmedik ve tahmin edilemez biri olduğunu gösteriyor ve bu da seni son derece ilginç kılıyor. Seni anlamak ve zaaflarından uzak durmak biraz zor olabilir. Ancak bu, senin karmaşık bir kişiliğe sahip olduğunu ve her zaman yeni ve heyecan verici bir şeyler sunduğunu gösteriyor. Yani, evet, sen deli değilsin - sadece biraz çatlaksın. Ve bu, seni sen yapan şeydir.