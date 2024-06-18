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Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Delisin?

Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Delisin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
18.06.2024 - 15:01

Evet/hayır testine göre sen deli misin?

Haydi testeee!

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1. Söyle bakalım aklına estiği gibi mi yaşarsın?

2. Senin sorumlulukların var mı?

3. Hep birini düşünmek zorunda mısın?

4. Canın isterse bir sabah uyanıp her şeyi bırakıp gidebilir misin?

5. İnsanlardan intikam alır mısın?

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6. Sana yapılan bir şeyi kolaylıkla unutur musun?

7. Peki kolay risk alabilir misin?

8. İmkansız olan şeylerin peşinden koşar mısın?

9. Sence aşkta ve savaşta her yol mübah mıdır?

10. Son olarak sen her ortama uyum sağlayabilir misin?

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Sen biraz delisin!

Sen biraz delisin!
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Biraz delilikle dolu olduğunu kabul et, evet, sen! Hani o anlarda, bir hareket bir hareketi tutmaz ya, işte tam da o anlardan bahsediyorum. Bir dakika önce can attığın şey, bir sonraki anda tüm ilgini yitirebilir, adeta bir nefret unsuru haline gelebilir. Hayatını, kafana nasıl eserse öyle yaşamayı seçiyorsun. Senin için kurallar, kalıplar, standartlar yok. Herkes gibi olmak zorunda hissetmiyorsun çünkü biliyorsun ki, herkes gibi olamazsın. Sen, kendi benzersiz, çılgın ve bir o kadar da özgün yolunda ilerliyorsun. Bu yüzden, evet, belki biraz delisin. Ama unutma, bu dünyada normal diye bir şey yok. Herkesin bir delilik payı var. Seninkisi belki biraz daha fazla, ama bu seni sen yapan şey. Ve emin ol, bu delilik seni diğerlerinden ayıran, seni özel kılan şey.

Sen deli değil, hafif çatlaksın!

Sen deli değil, hafif çatlaksın!

Hayır, sen deli değilsin, sadece biraz çatlaksın! Evet, doğru duydun. Şimdi derin bir nefes al ve rahatla. Ancak beklemeli ve kendine biraz daha yakından bakmalısın, çünkü sen biraz çatlaksın. Hayır, bu senin tamamen tutarsız olduğun anlamına gelmiyor. Aslında, hayatının kendi kontrolün altında olduğunu ve her zaman kendi kararlarını verebildiğini gösteriyor. Bazen, durumun gerektirdiği gibi rest çekebiliyorsun ve bu, senin güçlü bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor. Ancak, diğer zamanlarda, yaptığın şeylerle insanları şaşırtmayı ve dumura uğratmayı çok iyi biliyorsun. Bu, senin beklenmedik ve tahmin edilemez biri olduğunu gösteriyor ve bu da seni son derece ilginç kılıyor. Seni anlamak ve zaaflarından uzak durmak biraz zor olabilir. Ancak bu, senin karmaşık bir kişiliğe sahip olduğunu ve her zaman yeni ve heyecan verici bir şeyler sunduğunu gösteriyor. Yani, evet, sen deli değilsin - sadece biraz çatlaksın. Ve bu, seni sen yapan şeydir.

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