Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Delisin?
Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Delisin?
Evet/hayır testine göre sen deli misin?
Haydi testeee!
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1. Söyle bakalım aklına estiği gibi mi yaşarsın?
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2. Senin sorumlulukların var mı?
3. Hep birini düşünmek zorunda mısın?
4. Canın isterse bir sabah uyanıp her şeyi bırakıp gidebilir misin?
5. İnsanlardan intikam alır mısın?
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6. Sana yapılan bir şeyi kolaylıkla unutur musun?
7. Peki kolay risk alabilir misin?
8. İmkansız olan şeylerin peşinden koşar mısın?
9. Sence aşkta ve savaşta her yol mübah mıdır?
10. Son olarak sen her ortama uyum sağlayabilir misin?
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Sen biraz delisin!
Sen deli değil, hafif çatlaksın!
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