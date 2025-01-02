Evet/Hayır Testine Göre Kinci misin?
Evet/Hayır Testine Göre Kinci misin?
Hepimiz zaman zaman birine kızabilir, incinebilir ve hatta unutmakta zorlanabiliriz. Ama bu duygular sende ne kadar uzun süre kalıyor? Kin tutmak senin karakterinin bir parçası mı yoksa olayları kolayca geride bırakabiliyor musun?
Hadi teste!
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1. Sana haksızlık yapıldığında hemen unutur musun?
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2. Her konuda kazanan sen mi olmalısın?
3. Kırgın olduğunu belli eder misin?
4. Sana hata yapan biri özür diledi. Hemen affeder misin?
5. Geçmişi çok sık düşünür müsün?
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6. Sıklıkla inatçı olduğunu söylerler mi?
7. İntikam almayı düşünür müsün?
8. Sence herkes ikinci şansı hak eder mi?
9. Gün içinde yaşanan bir olay ruh halini kolayca etkiler mi?
10. Hayatında çok fazla insan var mı?
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Sen çok kincisin!
Sen hiç kinci değilsin!
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