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Eve Söylediğiniz Patateslerin Nereden Geldiğini Biliyor musunuz?

Eve Söylediğiniz Patateslerin Nereden Geldiğini Biliyor musunuz?

luna
luna - Onedio Üyesi
29.08.2026 - 10:46
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Eve söylenen menülerde patates kızartmasının sönmesi rastlanan bir durum olsa da; Tab Gıda'nın 'Ne Yediğini Bil' platformu sayesinde arkasındaki üretim kalitesini bildiğiniz, standardı korunan patateslere ulaşmak çok daha akılcı bir tercih.

Son Doğrulama: 15 Haziran 2026

Evinizin konforunda hamburger menüsü sipariş ettiğinizde, paketi açtığınız an karşılaştığınız o yumuşamış, formunu kaybetmiş patates kızartmaları hevesinizi kırabilir. Ancak Burger King, sadece doyurucu bir öğün sunmakla kalmıyor; Tab Gıda'nın 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden patateslerinin tedarik süreçlerini şeffafça paylaşarak, siparişlerinizde karşılaştığınız kalite standartlarını tesadüflere bırakmıyor.

Çıtır Bir Deneyimin Arkasındaki Akılcı Standartlar

Çıtır Bir Deneyimin Arkasındaki Akılcı Standartlar

Patates kızartmasının paketteki yolculuğu zordur. Paket servis dinamikleri içinde sıcağın ve buharın etkisiyle o çok sevdiğimiz doku zarar görebilir. Çoğu tüketici bu durumu kabullenmiş olsa da, temelde kullanılan ürünün kalitesi ve standardı paketten çıkan sonucu doğrudan etkiler. Burger King, menülerinde yer alan patatesleri rastgele seçilmiş kaynaklardan değil yerel ve büyük tedarikçilerden temin ediyor.

"Ne Yediğini Bil" ile Tabağınızdaki Şeffaflık

"Ne Yediğini Bil" ile Tabağınızdaki Şeffaflık

Modern ve bilinçli tüketici için yediği patatesin kaynağını bilmek, iyi bir yemek deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Burger King patateslerini tüketirken içiniz rahat edebilir çünkü Tab Gıda 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden üretim süreçlerindeki tedarikçi kalite belgelerini dijital olarak incelemenize olanak tanıyor. Yerel ve büyük tesislerden gelen bu ürünler, patatesin tarladan tepsinize uzanan yolculuğunda kafanızdaki soru işaretlerini gideriyor.

Evde Dizi Keyfini Kurtaran Bilinçli Tercih

Evde Dizi Keyfini Kurtaran Bilinçli Tercih

Dışarıdan yemek söylediğimizde beklentimiz nettir: Pratik, doyurucu ve kalitesini koruyan bir lezzet. Burger King'in tedarik ağındaki bu şeffaf ve denetimli altyapı, eve siparişlerde de tutarlı bir ürün profili yakalamanıza yardımcı olur. Sadece markanın bilinirliğine değil, 'Ne Yediğini Bil' platformunda açıkça listelenen gıda güvenliği süreçlerine güvenerek sipariş vermek, sürpriz yumuşak patateslerle karşılaşma ihtimalinizi düşürmenin en rasyonel yoludur.

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