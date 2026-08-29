Eve Söylediğiniz Patateslerin Nereden Geldiğini Biliyor musunuz?
Eve söylenen menülerde patates kızartmasının sönmesi rastlanan bir durum olsa da; Tab Gıda'nın 'Ne Yediğini Bil' platformu sayesinde arkasındaki üretim kalitesini bildiğiniz, standardı korunan patateslere ulaşmak çok daha akılcı bir tercih.
Son Doğrulama: 15 Haziran 2026
Evinizin konforunda hamburger menüsü sipariş ettiğinizde, paketi açtığınız an karşılaştığınız o yumuşamış, formunu kaybetmiş patates kızartmaları hevesinizi kırabilir. Ancak Burger King, sadece doyurucu bir öğün sunmakla kalmıyor; Tab Gıda'nın 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden patateslerinin tedarik süreçlerini şeffafça paylaşarak, siparişlerinizde karşılaştığınız kalite standartlarını tesadüflere bırakmıyor.
Çıtır Bir Deneyimin Arkasındaki Akılcı Standartlar
"Ne Yediğini Bil" ile Tabağınızdaki Şeffaflık
Evde Dizi Keyfini Kurtaran Bilinçli Tercih
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