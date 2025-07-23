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Evden Çıkmadan Dünyayı Gezdiren Şarkılar

etiket Evden Çıkmadan Dünyayı Gezdiren Şarkılar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
23.07.2025 - 23:07

Vize yok, bilet yok, bavul derdi hiç yok! Ama dikkat edin kulağınızda çalan melodilerle kendinizi bir anda Fas’ın dar sokaklarında, Paris’in yağmurlu caddelerinde ya da bir Latin Amerika sahilinde bulabilirsiniz. Evde rahat koltuğunuzda keyif yaparken dünyanın dört bir yanından manzaralara ulaşmak isterseniz, pasaport yerine kulaklığınızı takın çünkü dünya turuna çıkıyoruz! 🌍🎶

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1. Rosalía – MALAMENTE (İspanya)

2. Gaye Su Akyol – İstikrarlı Hayal Hakikattir (Türkiye)

3. Stromae – Alors On Danse (Belçika)

4. Julie Fowlis – Touch the Sky (Brave Soundtrack)

5. Ryuichi Sakamoto – Merry Christmas Mr. Lawrence (Japonya)

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6. Edith Piaf – La Vie En Rose (Fransa)

7. Jannabi – For Lovers Who Hesitate (Güney Kore)

8. Cesária Évora – Sodade (Cape Verde)

9. Florence + The Machine – Shake It Out (İngiltere)

10. Buena Vista Social Club – Chan Chan (Küba)

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11. Stelios Kazantzidis – To Kalitero Pedi (Yunanistan)

12.

13. Phum Viphurit – Lover Boy (Tayland)

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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