Evden Çalışanlar İçin 11 Temizlik Önerisi!
Evden Çalışanlar İçin 11 Temizlik Önerisi!
Evden çalışma, günümüzün popüler çalışma modellerinden biri haline geldi. Haliyle evde verimli bir çalışma ortamı oluşturmak artık eskisinden daha önemli. Fakat evden çalışırken bir taraftan temizlik yapmak biraz yorucu olabilir.
Biz de sizin için, çalışma alanınızı düzenli ve temiz tutarak, hem çalışma verimliliğinizi artıracak hem de günlük yaşamınızı kolaylaştıracak 12 temizlik önerisi hazırladık! 👇💕
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1. Aslan yattığı yerden belli olur. Öncelikle .alışma masanızı temiz tutun.
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2. Kabloları düzenleyin.
3. Günlük çöplerinizi atın.
4. Zemini haftalık düzenli olarak silin.
5. Ekran ve klavye temizliğine özen gösterin.
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6. Zamanlayıcı kullanın.
7. Temizlik ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol edin.
8. Günlük rutin bir düzen oluşturun. Her eşyanın yeri belli olsun.
9. Bitki bakımını ihmal etmeyin.
10. Çalışma alanınızın havalandırmasını sağlayın.
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