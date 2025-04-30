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Evdeki Malzemelerle Hızlıca Hazırlayabileceğiniz 12 Pratik Tarif

Evdeki Malzemelerle Hızlıca Hazırlayabileceğiniz 12 Pratik Tarif

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.04.2025 - 12:43

Evdeyken karnınızdan gurultular yükselmeye başladığında, 'Yarım saate sendeyiz' diye bir telefon aldığınızda, aniden tatlı krizi bastırdığında ya da çayınızın yanında bir şeyler atıştırmak istediğinizde ihtiyaç duyduğunuz pratik tarifleri sizler için bir araya getirdik.

Evdeki malzemelerle hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tarifler arasında kahvaltıya ve ara öğünlere uygun olanlar da var, çay saatlerinize eşlik edecek olanlar da. Hatta elinizdeki malzemelerle mükellef bir öğle ya da akşam yemeği sofrası kurmanızı sağlayacak ana yemek tarifleri de hemen aşağıda sizi bekliyor. 

Bu listeyi hemen şimdi kaydetmeyi ve ihtiyaç anında değerlendirmeyi unutmayın diyor ve hemen tam ölçülü nefis tarifleri sıralamaya başlıyoruz. Buyursunlar...

Tam ölçülü pankek tarifi

Tam ölçülü pankek tarifi

Pancake Tarifi

Hemen her evde bulunan un, şeker ve süt gibi malzemelerle hazırlanan klasik tariflerden olan pankek ile başlıyoruz. Kendisi hem kahvaltı sofralarına yakışır hem ara öğünlere hem de tatlı krizi anlarına. İhtiyaç anında hemen değerlendirmek üzere bu tam ölçülü tarifi kaydetmeyi unutmayın.

Tarifi için: Tam ölçülü pankek tarifi

Pişi tarifi

Pişi tarifi

Pişi Tarifi

Evde biraz maya ve un varsa sizi de hemen böyle alabiliriz. Yine acıktığınız her ana, her öğüne uygun olabilecek, çıtır çıtır dış katmanı ve yumuşacık içiyle damak şenlendirecek mis kokulu pişiler yapıyoruz bu kez.

Tarifi için: Pişi tarifi

Mercimek köftesi tarifi

Mercimek köftesi tarifi

Mercimek Köftesi Tarifi

Evlerimizde genelde en çok bulundurduğumuz malzemelerin başında gelen kuru baklagillerden mercimek başrolde şimdi. Bulgurdan da destek alarak kısa sürede afiyetle yiyebileceğiniz tam kıvamında mercimek köfteleri hazırlıyoruz. Buyursunlar...

Tarifi için: Mercimek köftesi tarifi

Tavuk sote tarifi

Tavuk sote tarifi

Tavuk Sote Tarifi

'Benim pratik bir ana yemeğe ihtiyacım var' diyenlerdenseniz size evdeki malzemelerle hızlıca yapabileceğiniz nefis bir önerimiz var: Tavuk sote! Hazırlaması sadece 15 dakika üstelik. O pişerken siz de kalan hazırlıklarınızı tamamlayabilirsiniz.

Tarifi için: Tavuk sote tarifi

Ev yapımı fellah köftesi tarifi

Ev yapımı fellah köftesi tarifi

Ev Yapımı Fellah Köftesi Tarifi

Bulgur, un ve bolca baharatla, kısacası hemen her evde bulunan malzemelerle hazırlanan bir başka tarifle devam ediyoruz şimdi. Bu tarifin tek zor kısmı köfteleri şekillendirmesi. Ama her lokması verdiğiniz emeğe fazlasıyla değecek, emin olabilirsiniz.

Tarifi için: Ev yapımı fellah köftesi tarifi

200 gram kıymayla patates musakka tarifi

200 gram kıymayla patates musakka tarifi

200 Gram Kıymayla Patates Musakka Tarifi

Elinizde 200 gram kadar kıyma ve biraz da patates varsa ve doyurucu bir yemek hazırlamak istiyorsanız sizi hemen böyle alabiliriz. Dilim dilim servis edilir, sofradaki herkes afiyetle doyar.

Tarifi için: 200 gram kıymayla patates musakka tarifi

Güveçte kuru fasulye tarifi

Güveçte kuru fasulye tarifi

Güveçte Kuru Fasulye Tarifi

Kuru fasulye, soğan ve salça. Evde bu 3 malzeme varsa yapabileceğiniz en lezzetli yemek tabii ki kuru fasulye yemeği! Özellikle buzluğunuzda önceden haşlayıp hazırladığınız kuru fasulyeler varsa pratiklikten de ödün vermeden onu kolayca yapabilirsiniz. Nefis.

Tarifi için: Güveçte kuru fasulye tarifi

Makarna salatası tarifi

Makarna salatası tarifi

Makarna Salatası Tarifi

Öğrenci evlerinden aile evlerine, her evin demirbaş malzemelerinden olan makarna da bu listede tabii ki. Onu tam kıvamında haşlayıp evinizdeki malzemelerle harmanlayarak nefis salatalara imza atabilirsiniz. İşte böyle...

Tarifi için: Makarna salatası tarifi

Patatesli börek tarifi

Patatesli börek tarifi

Patatesli Börek Tarifi

Evdeki malzemeleri değerlendirmenin en lezzetli yollarından biri börek yapmaktan geçiyor, böreklerin içine baharatlarla lezzetlendirilmiş patates çok yakışıyor. Sizin evinizde de 4-5 adet patates ve 2 adet yufka varsa hemen bu tarifi uygulayarak afiyetle yiyebilirsiniz. Yanına çay demlemeyi de ihmal etmeyiniz. Mis.

Tarifi için: Patatesli börek tarifi

Un kurabiyesi tarifi

Un kurabiyesi tarifi

Un Kurabiyesi Tarifi

Evdeki malzemelerle çayın yanına hızlıca yapabileceğiniz ya da çat kapı gelen misafirlerinize ikram edebileceğiniz bir tarif arıyorsanız mutfağımızın en klasik tariflerinden un kurabiyesi tarifini hemen değerlendirebilirsiniz. Az malzemeli, pastanelerden alınmışçasına lezzetli ve şık.

Tarifi için: Un kurabiyesi tarifi

Sütlaç tarifi

Sütlaç tarifi

Sütlaç Tarifi

Canınız nefis bir sütlü tatlı yemek istiyorsa sizi de hemen böyle alabiliriz. En sevilen sütlü tatlı sütlaç, tıpkı annelerimizin hazırladığı gibi tam kıvamında haliyle karşınızda!

Tarifi için: Sütlaç tarifi

Şekerpare tarifi

Şekerpare tarifi

Şekerpare Tarifi

En az malzemeyle hazırlanan, en pratik ve en çok sevilen şerbetli tatlılardan şekerpare de canı tatlı yemek isteyenler için burada. Evde un, irmik ve şeker varsa kolları sıvayın, pastane kıskandıracak bir tatlı hazırlayın.

Tarifi için: Şekerpare tarifi

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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