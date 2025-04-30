Evdeki Malzemelerle Hızlıca Hazırlayabileceğiniz 12 Pratik Tarif
Evdeyken karnınızdan gurultular yükselmeye başladığında, 'Yarım saate sendeyiz' diye bir telefon aldığınızda, aniden tatlı krizi bastırdığında ya da çayınızın yanında bir şeyler atıştırmak istediğinizde ihtiyaç duyduğunuz pratik tarifleri sizler için bir araya getirdik.
Evdeki malzemelerle hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tarifler arasında kahvaltıya ve ara öğünlere uygun olanlar da var, çay saatlerinize eşlik edecek olanlar da. Hatta elinizdeki malzemelerle mükellef bir öğle ya da akşam yemeği sofrası kurmanızı sağlayacak ana yemek tarifleri de hemen aşağıda sizi bekliyor.
Bu listeyi hemen şimdi kaydetmeyi ve ihtiyaç anında değerlendirmeyi unutmayın diyor ve hemen tam ölçülü nefis tarifleri sıralamaya başlıyoruz. Buyursunlar...
Tam ölçülü pankek tarifi
Pişi tarifi
Mercimek köftesi tarifi
Tavuk sote tarifi
Ev yapımı fellah köftesi tarifi
200 gram kıymayla patates musakka tarifi
Güveçte kuru fasulye tarifi
Makarna salatası tarifi
Patatesli börek tarifi
Un kurabiyesi tarifi
Sütlaç tarifi
Şekerpare tarifi
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