Evdeki Gizli Kir Noktalarını Temizlemenin 10 Yolu

Bilgisiyar klavyesi ve faresi günlük olarak sıkça kullandığımız aletlerden birisidir. Hem iş için hem de keyifli bir aktivite yaparken özellikle yemek yemek de inanılmaz keyifli bir aktivite olabiliyor. Klavye için özel temizlik malzemeleri kullanarak tozu ve kiri mutlaka uzaklaştırmalısınız. Fareyi dezenfekte etmek için de alkol bazlı bir temizleyici kulllanın.