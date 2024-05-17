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Evdeki Gizli Kir Noktalarını Temizlemenin 10 Yolu

etiket Evdeki Gizli Kir Noktalarını Temizlemenin 10 Yolu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 13:16

Gizli kir noktalarını düzenli temizleyerek, evinizin temizliğini ve hijyenini sağlayabilirsiniz. Düzenli temizlik, evinizde sağlıklı bir yaşam alanı oluşturur. Gizli kir noktalarını öğrenmek ve hemen temizlemeye başlamak için aşağı kaydırın!

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1. Klima temizliği

Klima ve havalandırma sistemleri zamanla toz, kir ve mikropların biriktirdiği bir yer haline gelebilir. Sürekli hava üflediği için de bu mikropların eve yayılmasını önlemelisiniz. Bunun için klimalara özel spreyler alabilir ya da klima parçalarını söküp yıkayabilir ve tozdan arındırabilirsiniz.

2. Perde temizliği

Perdeler ve jakuziler genellikle göz ardı edilen noktalardır. Ancak yine kir ve tozun biriktiği noktalardandır. Perdelerinizi düzenli olarak bir perde fırçasıyla silebilir ya da elektrik süpürgesiyle süpürebilirsiniz. Jakuziler için de ıslak bir bezden yardım alabilirsiniz.

3. Duvar köşelerinin temizliği

Duvar köşeleri, toz ve örümcek ağları için ideal bir yerdir. Özellikle örümcek fobisi olanlar bu maddeyi dikkatle okumalı! Bir uzatma sopasına ya da en basiti viledanın ucuna bile taktığınız bir bezle duvar köşelerini temizlemeyi ihmal etmemelisiniz.

4. Dolap altı ve arkası temizliği

Dolapların altı malesef kolay temizlenebilen yerler değildir ve iş yükü biraz fazla olabiliyor. Bundan dolayı bir gününüzü bile buna ayırmanız gerekebilir çünkü biriken kir, toz ve diğer kirleri gördüğünüzde var gücünüzle dolapların altını temizleyebilirsiniz... Önce süpürge ile süpürdükten sonra, ıslak bir bezle silip pırıl pırıl yapabilirsiniz.

5. Priz Temizliği

Elektrikli prizler sık sık dokunulan ama nadiren temizlenen yerlerdir. Bir mikrofiber bezle düzenli olarak temizleyerek toz ve kir birikimini önlemiş olursunuz. Tabii bu işlemi yapmadan önce elektrikli aletlerin fişin çekmeyi ve ellerinizin ıslak olmamasına dikkat etmelisiniz!

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6. Klavye ve fare temizliği

Bilgisiyar klavyesi ve faresi günlük olarak sıkça kullandığımız aletlerden birisidir. Hem iş için hem de keyifli bir aktivite yaparken özellikle yemek yemek de inanılmaz keyifli bir aktivite olabiliyor. Klavye için özel temizlik malzemeleri kullanarak tozu ve kiri mutlaka uzaklaştırmalısınız. Fareyi dezenfekte etmek için de alkol bazlı bir temizleyici kulllanın.

7. Ev aletleri temizliği

Mikrodalga fırın, tost makinesi, kahve makinesi gibi ev aletleri düzenli olarak pek temizlenmeyen ev aletlerindendir. Hepsi çok pratik olduğu için de sık sık temizleyecek vakit bulamıyor olabilirsiniz. En azından her kullanımdan sonra ıslak bir bezle üstünden geçmek, uzun vade için işinizi kolaylaştırabilir.

8. Sıva araları temizliği

8. Sıva araları temizliği

Fayans döşemelerindeki sıva araları, zamanla kir ve küf birikimi için iadeal yerlerdir. Buraları temizlemek için bir diş fırçasına ihtiyacınız olacak. Bir de özel sıva arası fırçası kullanarak pırıl pırıl yapabilirsiniz.

9. Küvet ve duş başlığı temizliği

Banyo küveti ve duş başlığı, su birikimi, sabun artıkları ve küf oluşumu için ideal alanlardır. Haftalık olarak banyo küvetini ve duş başlığını temizlemek için sirke ve su karışımıyla temizlik yapabilirsiniz. Yine çamaşır suyu ve kireç çözücü de banyonuzun parlamasını sağlar.

10. Evcil hayvanınızın eşyalarının temizliği

Evcil hayvanınızın eşyaları, özellikle oyuncakları, kase altlıkları, bakterilerin biriktiği yerler olabilir ve bu kir bütün eve yayılabilir. Evcil hayvanınızın eşyalarını haftalık olarak sabunlu bir suyla yıkamalı ve mikroptan arındırmalısınız.

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