Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evdeki Eşyaların Tozlanmaması İçin Yapman Gereken 10 Şey

etiket Evdeki Eşyaların Tozlanmaması İçin Yapman Gereken 10 Şey

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 12:31

Evdeki eşyaların tozlanmasını önlemek için bazen basit önlemler almak yeterlidir. İşte evindeki tozlanmayı azaltmanın ve eşyalarını daha uzun süre temiz tutmanın 10 etkili yolu!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Güçlü bir elektrik süpürgesi toz almayı geciktirir!

1. Güçlü bir elektrik süpürgesi toz almayı geciktirir!

Toz ve kiri etkili bir şekilde temizlemek için güçlü bir elektrik süpürgesi kullanmak oldukça önemlidir. Yoğun emiş gücüne sahip bir süpürge, halıları ve mobilyaları derinlemesine temizleyerek, evdeki toz ve kir birikimini azaltır. Evin her köşesine nüfuz ederek ince partikülleri bile yakalayabilir. Bu, evininin temiz kalmasını sağlar ve toz alımını geciktirir, böylece temizlik aralıklarını uzatmış olursun.

2. Düzenli olarak süpürmelisin!

Evdeki eşyalarının daha az tozlanmasını istiyorsan, süpürgeni her gün açmalısın. Çünkü düzenli olarak süpürmek, evdeki toz ve kir birikimini önemli ölçüde azaltıp eşyaların tozlanmasını önleyecektir. Evet, hayat telaşında sürekli süpürge açmak zor olabilir, ancak bunun da kolayı var.👇

3. Robot süpürge ile eforsuz, tek tuşta temizlik!

Robot süpürge ile çaba sarf etmeden, tek bir tuşla temizlik yapabilirsin. Sadece 'temizle' komutunu vermen yeterli olacak.  Bu kolaylık sayesinde, evinin temizliği için daha az çaba harcayacak ve daha fazla özgür zaman kazanacaksın.

4. Havadaki tozlardan kurtul!

4. Havadaki tozlardan kurtul!

Eşyalarının sürekli tozlanmaması için yapman gereken bir diğer önemli adım, havada bulunan tozları ve diğer kirleticileri ortadan kaldırmaktır. Hava temizleyicileri, güçlü hava akımlarıyla odanın her köşesine temiz hava sağlar. Bu cihazlar; bakteri, virüs, polen, evcil hayvan kepeği, ev tozu ve diğer kirleticileri etkili bir şekilde filtreleyerek ortamı temizlerler. Sonuç olarak, eşyaların daha az tozlanır ve evin daha temiz bir havaya sahip olur.

5. Süpürgene iyi bak!

5. Süpürgene iyi bak!

Kablosuz elektrik süpürgeleri, performansları ne kadar iyi olursa olsun, bakımsız kaldıklarında bir miktar performans kaybına uğrayabilirler çünkü onların da bakıma ihtiyaçları vardır. Filtresini düzenli olarak temizlemek veya değiştirmek, süpürge performansını artırır ve evindeki tozlanmayı geciktirir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Perdelerin düzenli olarak temizlenmesi, eşyaların daha az tozlanmasına ve evin temiz kalmasına katkı sağlar.

Perdelerin geniş yüzeyleri ve tekstil yapısı, toz parçacıkları ve toz akarları için ideal bir ortam oluşturur. Bu nedenle, günlük temizlikte ihmal edilen ve kolayca toz tutabilen perdelerin düzenli olarak temizlenmesi önemlidir.

7. Halı kullanımını sınırlamayı deneyebilirsin.

7. Halı kullanımını sınırlamayı deneyebilirsin.

Halılar, toz ve kirin birikmesine neden olabilecek potansiyel bir kaynaktır. Daha az halı kullanarak, tozun ve kirin birikme potansiyelini azaltabilirsin ya da tüylü halılar yerine düz dokulu veya düşük tüylü halı çeşitlerini tercih ederek, tozun daha kolay temizlenmesini ve eşyalarının daha az tozlanmasını sağlayabilirsin.

8. Fazla eşya, fazla toz tutar!

Gereksiz eşyalardan kurtularak, toz tutma miktarını azaltabilirsin. Evinizdeki eşyaları düzenlemek ve gereksizleri atmak, tozlanmanın önüne geçmenin etkili bir yoludur. Böylece, daha temiz ve ferah bir yaşam alanı elde edeceksin.

9. Koltuk altlarına daha çok özen göstermelisin.

Koltuk altları, evdeki eşyaların daha hızlı tozlanmasına neden olabilir çünkü çoğu temizlikte gözden kaçan veya ihmal edilen bir detaydır. Ancak bu alanları sık sık süpürmek, toz ve kirlerin derinlerine işlemesini engeller. Böylece, evin genel temizliği daha etkili olur ve tozlanma süresi artar.

10. Temizliği keyifli hale getir :)

Evde temizliği kolaylaştıran araçları kullanarak, işi keyifli hale getirebilirsin. Bu sayede temizliğe daha çok zaman ayırabilecek ve evini her zaman temiz ve düzenli tutmak isteyeceksin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın