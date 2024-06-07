Evdeki Eşyaların Tozlanmaması İçin Yapman Gereken 10 Şey

Eşyalarının sürekli tozlanmaması için yapman gereken bir diğer önemli adım, havada bulunan tozları ve diğer kirleticileri ortadan kaldırmaktır. Hava temizleyicileri, güçlü hava akımlarıyla odanın her köşesine temiz hava sağlar. Bu cihazlar; bakteri, virüs, polen, evcil hayvan kepeği, ev tozu ve diğer kirleticileri etkili bir şekilde filtreleyerek ortamı temizlerler. Sonuç olarak, eşyaların daha az tozlanır ve evin daha temiz bir havaya sahip olur.