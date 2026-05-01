Evdeki "Eksik Bir Şey Var" Hissini Anında Yok Edecek 10 "Focal Point" Önerisi

Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
01.05.2026 - 13:31

Evde her şey yerli yerinde görünse de bir eksik var gibi hissediyor olabilirsin. Aslında o eksik bir 'odak noktası'. Bunu sağlamak için yapabileceğin şeyler var elbette. Neler bunlar bakalım mı?

1. Tek parça koltukla güzel bir odak oluşturabilirsin.

Odak nokta oluşturmak için öyle büyük şeylere gerek yok aslında. Koltuk takımının içinde bir tane farklı bir koltuk koyarak bu odağı oluşturabiliyorsun. Birden fazla olursa karmaşa olacağı için tek farklı koltuk yeterli. Farklı renkte ya da kumaşta seçeceğin koltuk odanın yıldızı olacaktır.

2. Bitkisiz ev olmaz elbette!

Bitkilerle ev güzelleşiyor ama bunu odak haline getirmenin yolu farklı. Küçük saksılar yerine büyük ve sağlıklı bir bitkiyi bir köşeye yerleştirerek odak haline getirmen mümkün. Ama bunu daha da güçlendirmek istersen bitkiyi duvar paneli önüne yerleştirebilirsin.

3. Televizyon ünitesi tek başına yeterli mi sence?

Televizyon üniten ne kadar güzel olursa olsun tek başına odak noktası olmaya yeterli değil. Eğer bu kısmı odak noktası haline getirmek istiyorsan yapacağın şey basit; arkasına duvar paneli yerleştirmek! Düz duvar yerine arkasında panel olan bir alan odada hemen dikkat çekecektir.

4. Aynalar odalara şıklık katan detaylar.

Tabii aynalar sadece şıklık katmıyor, aynı zamanda kullanışlı parçalar. Aynayı düz duvara astın, gayet güzel ama onu tam yıldız yapacak şey duvar paneli üstüne asmak. Şık bir duvar paneli üzerine yerleştirdiğin iddialı bir ayna tam bir tasarım harikası olacak!

5. Aydınlatmalar olmadan olmaz.

Aydınlatmalar zaten dikkat çekici unsurlar. Ama onu odak haline getirmek istiyorsan farklı bir aydınlatma seçebilirsin. Yani sıradan bir avize yerine daha farklı modelde bir ürün seçebilirsin. Bu sayede sadece aydınlatmakla kalmaz, aynı zamanda odaya farklılık da katar!

6. Duvarlar boş kalmamalı.

Duvarlar sadece boyandığında sönük kalabiliyor. Bu yüzden odadaki bir duvara farklılık katabilirsin. Bunun yolu da güzel bir duvar paneli tercih etmek! Tek bir duvara yapacağın duvar paneli ile odağı oraya çekebilirsin yani!

7. Halı ile de odak oluşturabilirsin tabii!

Herhangi bir halıdan bahsetmiyoruz. Büyük ve net bir halı kullanarak odada odak oluşturabilirsin. Küçük halılar odayı böldükleri için bunu sağlayamıyor. Ama geniş ve çok desenli olmayan bir halı ile bu odağı oluşturabilirsin.

8. Evde bir kütüphane güzel bir odak noktasıdır.

Kütüphaneler kitaplar için tasarlanıyor ama sadece tek amacı olmasına gerek yok. Hem kitapları koyabileceğin hem de dekorasyona katkı sağlayacak bir kütüphane seçebilirsin. Renk geçişlerine dikkat ettiğin ve dekoratif objelerle güçlendirdiğin kütüphane senin odak noktan olacak!

9. Girişleri boş bırakmaya gelmez!

Evlerin girişi aslında en güzel odak noktası oluşturulabilecek yerler. Giriş için bir odak oluşturmak istiyorsan o kısmı duvar paneliyle kaplayabilirsin. Bu sayede eve girer girmez ilk görülen yer panelli bu giriş olacaktır. Sen de tek hamle ile güzel bir odak yakalamış olacaksın.

10. Odak oluşturmak her yeri doldurmak demek değil.

Evde odak oluşturmak için her yere bir şey koymak doğru bir davranış değil aslında. Bazen de boş bırakarak evi odak haline getirmek mümkün. Boşluklar odak noktasını güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Her yer bir şey dolarsa o zaman hiçbir yer odak olamaz. Yani neyi nereye koyacağını çok iyi bilmelisin!

Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
