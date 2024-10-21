Evde Konfor Ve Kolaylık Sağlayan 2024'ün Favori̇si Olmuş En İyi Küçük Ev Aletleri

Hem filtre kahve hem de Türk kahvesi tutkunları için Karaca Hatır Plus 2 In 1mükemmel bir tercih! Black Copper tasarımıyla göz alıcı olan bu makine, aynı anda iki farklı kahve türünü de demleme imkanı sunuyor. Sabah kahvesi ritüellerinize hız ve lezzet katarken, geniş haznesi ile gün boyu kahve keyfinizi sürdürebilirsiniz.