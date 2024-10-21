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Evde Konfor Ve Kolaylık Sağlayan 2024'ün Favori̇si Olmuş En İyi Küçük Ev Aletleri

etiket Evde Konfor Ve Kolaylık Sağlayan 2024'ün Favori̇si Olmuş En İyi Küçük Ev Aletleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 15:07

Küçük ama etkili çözümlerle evinizde konforu artırmaya ne dersiniz? Philips Azur Buharlı Ütü, kıyafetlerinizi mükemmel bir şekilde ütülerken; Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+, yer temizliğinde size büyük kolaylık sağlıyor. Her bir alet, teknolojisiyle ev işlerinizi hızlandırırken zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 21.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Philips Speedpro Max Aqua Plus Kablosuz Dikey Süpürge, Aqua Başlık, Led Başlık, XC8349/01

1. Philips Speedpro Max Aqua Plus Kablosuz Dikey Süpürge, Aqua Başlık, Led Başlık, XC8349/01

Philips Speedpro Max Aqua Plus, kablosuz ve suyla temizleme özellikleriyle iki işlevi bir arada sunuyor. LED başlığı sayesinde en ince tozları bile fark ederek temizlik yaparken, Aqua başlıkla paspas yapma kolaylığı sağlıyor. Ev temizliğinde hız ve verimlilik arayanlar için ideal!

Trendyol

2. Kiwi Ksı-640 Buharlı Kırışık Giderici 1000w

2. Kiwi Ksı-640 Buharlı Kırışık Giderici 1000w

Kiwi Ksı-640 Buharlı Kırışık Giderici, 1000W gücüyle giysilerdeki kırışıklıkları hızla giderir. Kompakt ve taşınabilir yapısıyla seyahatlerde de kurtarıcınız olacak. Anında hazır buharıyla dakikalar içinde pürüzsüz bir görünüm elde edin!

Trendyol

3. Arzum Ar5028 Lisa Xl 32 Mm Seramik Saç Maşası

3. Arzum Ar5028 Lisa Xl 32 Mm Seramik Saç Maşası

Arzum Lisa Xl Saç Maşası ile mükemmel bukleler yaratmak artık çok daha kolay! 32 mm genişliğindeki seramik kaplama maşası, saçınıza zarar vermeden istediğiniz şekli almanızı sağlar. Hızlı ısınma özelliğiyle zaman kazandırırken, saç stiliniz her daim mükemmel olacak.

Trendyol

4. Philips Powerpro Compact Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Fc9323/07

4. Philips Powerpro Compact Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Fc9323/07

Philips Powerpro Compact, toz torbasız yapısı ve güçlü emiş gücüyle ev temizliğini daha pratik hale getiriyor. Toz haznesi kolayca boşaltılabilir, geniş başlıkları sayesinde tüm yüzeylerde etkili temizlik sağlar. Kompakt tasarımıyla saklaması da son derece kolay!

Trendyol

5. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+.

5. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+, üstün navigasyon teknolojisi ve güçlü emiş gücüyle ev temizliğini zahmetsiz hale getirir. Hem süpürme hem de paspaslama yapabilen bu akıllı robot, köşelerde bile etkili temizlik sağlar. Tek bir komutla tüm evi tertemiz yaparak size zaman kazandırır.

Trendyol
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6. Philips Ep2231/40 Tam Otomatik Espresso Makinası, 1.8 L Kapasite, 3 Aromatik Kahve Çeşidi, Lattego S

6. Philips Ep2231/40 Tam Otomatik Espresso Makinası, 1.8 L Kapasite, 3 Aromatik Kahve Çeşidi, Lattego S

Philips Ep2231/40, 1.8 litrelik kapasitesi ve LatteGo sistemiyle 3 farklı aromatik kahve seçeneği sunuyor. İster yoğun bir espresso, ister yumuşak bir latte, tek tuşla hazırlayabilirsiniz. Günlük kahve alışkanlıklarınıza barista kalitesinde bir dokunuş katmak isteyenler için mükemmel!

Trendyol

7. Schafer Coffee Point Türk Kahve Makinesi, Siyah (4 Fincan Kapasiteli)

7. Schafer Coffee Point Türk Kahve Makinesi, Siyah (4 Fincan Kapasiteli)

Siyah renkli Schafer Coffee Point Türk Kahve Makinesi ile 4 fincanlık bol köpüklü Türk kahveleri yapmak çok kolay! Hızlı pişirme özelliği sayesinde kahve keyfiniz hiç bölünmeden devam eder. Mutfaklarınızda pratik ve şık bir yardımcınız olacak!

Trendyol

8. ZenginTen Akana Pro 4 Buz Ipl 999.999 Adet Tüm Vücut Lazer Epilasyon

8. ZenginTen Akana Pro 4 Buz Ipl 999.999 Adet Tüm Vücut Lazer Epilasyon

ZenginTen Akana Pro 4 Buz IPL lazer epilasyon cihazı, 999.999 flaş sayısıyla kalıcı pürüzsüzlük sunar. Tüm vücut için kullanılabilen bu cihaz, buz teknolojisiyle ağrısız ve hızlı sonuç sağlar. Evde profesyonel epilasyon keyfi sunan bu ürünle güzellik rutinlerinizi pratik hale getirin.

Trendyol

9. Karaca Hatır Plus 2 In 1 Black Copper Filtre Ve Türk Kahvesi Makinesi

9. Karaca Hatır Plus 2 In 1 Black Copper Filtre Ve Türk Kahvesi Makinesi

Hem filtre kahve hem de Türk kahvesi tutkunları için Karaca Hatır Plus 2 In 1mükemmel bir tercih! Black Copper tasarımıyla göz alıcı olan bu makine, aynı anda iki farklı kahve türünü de demleme imkanı sunuyor. Sabah kahvesi ritüellerinize hız ve lezzet katarken, geniş haznesi ile gün boyu kahve keyfinizi sürdürebilirsiniz.

Trendyol

10. Philips 7500 SerisiAzur Buharlı Ütü 3200W, 55g/dk Sürekli Buhar, 260g Şok Buhar, DST7511/80

10. Philips 7500 SerisiAzur Buharlı Ütü 3200W, 55g/dk Sürekli Buhar, 260g Şok Buhar, DST7511/80

Philips 7500 Serisi Azur Buharlı Ütü ile kırışıklıklar tarihe karışıyor! 55g/dk sürekli buhar gücü ve 260g şok buhar özelliğiyle inatçı kırışıklıklar bile kolayca düzelir. 3200W gücü ile hızlıca ısınır, ütü yapmayı hiç olmadığı kadar pratik hale getirir.

Trendyol
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11. Arçelik K 3283 In Çay Makinesi

11. Arçelik K 3283 In Çay Makinesi

Arçelik K 3283 In Çay Makinesi, 1650 W gücüyle hızlı çay keyfi sunuyor. Şık inox tasarımı ve 1,7 litrelik su kapasitesi sayesinde hem işlevsel hem de mutfağınıza zarafet katıyor. Kolay temizlenebilir yapısı ve paslanmaz çelik filtresiyle, kalabalık misafirlerinizde en lezzetli çaylar sizin elinizden çıkacak!

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