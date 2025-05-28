Evde Hepimizin Bir Süper Kahraman Olduğunu Gösteren 11 Durum
Süper kahramanlar pelerin takar, duvarlara tırmanır, dünyayı kurtarır… Ama bizim pelerinler genelde çamaşır ipinde. Yine de kimse kusura bakmasın, ev dediğin yer asıl kahramanlıkların yaşandığı yer. Bazen sabrımızla, bazen hızımızla, bazen de çok yönlülüğümüzle resmen X-Men kadrosuna seçilecek kıvama geliyoruz. Yani güç kullanmıyoruz belki ama olaylara müdahale süremiz saniyenin altında!
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1. Aynı anda hem yemek yapıp hem telefona cevap vermek.
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2. Kapanmayan dolap kapağını tek hareketle kapatmak.
3. Dökülen şeyi saniyeler içinde temizlemek.
4. Süt taşmadan tam zamanında ocağı kapatmak.
5. Aile bireylerini saniyeler içinde sakinleştirmek.
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6. Bozulan kumandayı avucuna vurarak çalıştırmak.
7. Sırf biri üşenmesin diye şarj aletini odaya götürmek.
8. Işık kapatma görevini uzaktan üstlenmek.
9. Bir bakışla sessizlik sağlamayı başarmak.
10. Evdeki eşyaları bir Tetris ustası gibi yerleştirmek.
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11. Misafiri geleceği gün evi 15 dakikada derli toplu göstermek.
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