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Evde Hepimizin Bir Süper Kahraman Olduğunu Gösteren 11 Durum

etiket Evde Hepimizin Bir Süper Kahraman Olduğunu Gösteren 11 Durum

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.05.2025 - 16:56

Süper kahramanlar pelerin takar, duvarlara tırmanır, dünyayı kurtarır… Ama bizim pelerinler genelde çamaşır ipinde. Yine de kimse kusura bakmasın, ev dediğin yer asıl kahramanlıkların yaşandığı yer. Bazen sabrımızla, bazen hızımızla, bazen de çok yönlülüğümüzle resmen X-Men kadrosuna seçilecek kıvama geliyoruz. Yani güç kullanmıyoruz belki ama olaylara müdahale süremiz saniyenin altında!

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1. Aynı anda hem yemek yapıp hem telefona cevap vermek.

Bir yandan tencerede makarna fokur fokur, bir yandan telefon çalıyor, o sırada biri de gelip “Çorba hazır mı?” diye soruyor… Sen ise tek hamlede kepçeyle makarnayı karıştırıp omzunla telefonu tutuyorsun, bir yandan da “İki dakikaya hazır” cevabını veriyorsun. Yani bu kadar eşzamanlı hareketi sadece çok fonksiyonlu mutfak robotları yapar zannediyorduk ama sen bayağı yetenekliymişsin!

2. Kapanmayan dolap kapağını tek hareketle kapatmak.

Eğilmeden, dizlerini kırmadan, elini bile kullanmadan tek bir hareketle o kapağı kapattın ya… Fizik kurallarını biraz esnettiğin kesin. Üstelik bunu yaparken kafanda halen “Yarın kahvaltıya ne yapsam?” gibi düşünceler dönüyor. Senin multitasking seviyen uzaya uydu gönderen ekiplere taş çıkartır.

3. Dökülen şeyi saniyeler içinde temizlemek.

3. Dökülen şeyi saniyeler içinde temizlemek.

Bir şey döküldü… Belki kahve, belki sos, belki o hiç düşmemesi gereken şey. Ama dikey süpürgenle sen olay yerine saniyeler içinde ulaşıp müdahaleni yaptın. Gerçek bir süper kahraman anı...

4. Süt taşmadan tam zamanında ocağı kapatmak.

Sütün fokurdayarak “Taşacağım!” diye bağırdığı o dramatik anı hissedip tam o anda müdahale ettin. Ocağı kapattın, tencereyi kenara çektin, mutfağı kurtardın. Bu sezgisel refleksin patlamış mısırın tam zamanında tencereden alınmasıyla aynı evrende. Kimse anlamıyor belki ama senin bu zamanlama yeteneğin takdire şayan.

5. Aile bireylerini saniyeler içinde sakinleştirmek.

Evde gerilim tavan yapmışken biri bağırıyor, diğeri küsmüş… Ama sen öyle bir cümle kuruyorsun ki herkes önce bir duruyor. Sonra da yavaş yavaş her şey normale dönüyor. Empati, mizah ve hafif tehdit karışımı bir karışım var senin cümlelerinde ve işe yarıyor. Diplomasi master’ı almış gibisin, helal olsun!

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6. Bozulan kumandayı avucuna vurarak çalıştırmak.

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Kumanda çalışmıyor diye sinirlenen biri geliyor ve sen “Ver bakayım” diyorsun. Avucunun içinde iki tur döndürüp arkasına sertçe iki minik vuruş yapıyorsun ve hemen çalışıyor. İşte bu teknolojiyle doğrudan telepatik bir bağ kurmuş olmanın ispatı. Her evde böyle biri olur ve sen kesin o kişisin.

7. Sırf biri üşenmesin diye şarj aletini odaya götürmek.

Kendi şarjın %12 ama “Al sen kullan, ben biraz sonra takarım zaten.” deyip kabloyu uzatıyorsun. Bu küçük ama değerli hareketler insanlığı ayakta tutuyor. Çünkü herkesin gizli kahramanı göz önünde olan değil, sessizce destek verendir. Biraz dramatik gibi oldu ama hakkını teslim edelim, sen iyilik akımı başlatıyorsun ev içinde.

8. Işık kapatma görevini uzaktan üstlenmek.

Tam yatacakken birinin “Işık açık kaldı.” demesiyle yorganın altından kalkıp ışığı kapatmaya giden sensin. Hem de kimse seni zorlamadan. Sadece “Neyse ben kapatırım ya.” deyip olaya el atıyorsun. İşte bu tamamen bir ‘sessiz lider’ refleksi. Üstelik gece odaya dönerken sağa sola çarpmamak için ninja gibi hareket ediyorsun

9. Bir bakışla sessizlik sağlamayı başarmak.

imgur.com

O ortamda beş kişi konuşuyor diyelim. Biri televizyonun sesini açmış, diğerinin telefonu çalıyor… Sen ise sadece bakış atıyorsun ve mucize: Ortam sessizleşiyor. “Bakışıyla susturdu” efsanesini seninle yaşadık. Bu yetenek Hogwarts’ta okutulmuyor ama ev içinde bayağı işe yarıyor. Hem de konuşmadan.

10. Evdeki eşyaları bir Tetris ustası gibi yerleştirmek.

10. Evdeki eşyaları bir Tetris ustası gibi yerleştirmek.

“Bu buraya sığmaz” diyenlere inat o eşyayı çevirerek, kaydırarak, katlayarak tam yerine oturtuyorsun. Banyo dolabından tencere kapağına kadar her şey tam yerli yerinde. İç mimarlar bunu görünce ağlar. Tetris’te 999. seviyeye gelmiş gibi bir dizilim yapıyorsun. Zekan, pratikliğin, sabrın... Üçü bir arada.

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11. Misafiri geleceği gün evi 15 dakikada derli toplu göstermek.

Kapı çalmasına 15 dakika var. Ortalık dağınık, mutfak karışık, bir yerde çorap var. Panik yok çünkü sen varsın. O 15 dakikada hem evi topluyorsun, hem lavaboyu siliyorsun, hem de “Çay demlenmiştir” diyorsun. Kutu kutu birikmiş eşyaları başka bir odaya yığmak mı? Evet. Ama kim bilecek? İşlevsellik bir sanatsa, sen bu işin Picasso’susun.

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Ma Belle
Ma Belle
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