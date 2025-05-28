Evde Hepimizin Bir Süper Kahraman Olduğunu Gösteren 11 Durum

Bir yandan tencerede makarna fokur fokur, bir yandan telefon çalıyor, o sırada biri de gelip “Çorba hazır mı?” diye soruyor… Sen ise tek hamlede kepçeyle makarnayı karıştırıp omzunla telefonu tutuyorsun, bir yandan da “İki dakikaya hazır” cevabını veriyorsun. Yani bu kadar eşzamanlı hareketi sadece çok fonksiyonlu mutfak robotları yapar zannediyorduk ama sen bayağı yetenekliymişsin!