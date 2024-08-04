Evde Daha Temiz ve Düzenli Bir Yaşam İçin 11 İpucu
Evde Daha Temiz ve Düzenli Bir Yaşam İçin 11 İpucu
Düzenli ve temiz bir ev yaşamı emek istiyor. Ancak çok da zor değil. İşte bu konuyla ilgili bazı tüyolar...
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1. Günlük rutinler oluşturun.
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2. Küçük alanlara özen gösterin.
3. Eşyaları yerine koyma alışkanlığı edinin.
4. Eşyalarınızı azaltın ve evinizi sadeleştirin.
5. Depolama çözümleri kullanın.
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6. Periyodik olarak büyük temizlik yapın.
7. Temizlik malzemelerini bir yerde toplayın.
8. Yatak odası düzeni de önemli.
9. Banyo temizliği ve düzenine özen gösterin.
10. Mutfağınızı derli toplu tutmaya çalışın.
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