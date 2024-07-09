Evde Çocuğu Olanlar İçin 10 Doğal Temizlik Reçetesi

Mutfak tezgahından masalara her yeri bu temizleyici ile temizlemek mümkün. Her yüzeyi temizleyebileceğiniz bir çok amaçlı temizleyici yapmak için birkaç malzeme yeterli. Bunun için gerekli malzemeler şunlar:

1 bardak beyaz sirke

1 bardak su

Birkaç damla limon yağı

Tarifi de çok basit. Tüm malzemeleri bir sprey şişeye aktarın ve karıştırın.