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Evde Çocuğu Olanlar İçin 10 Doğal Temizlik Reçetesi

etiket Evde Çocuğu Olanlar İçin 10 Doğal Temizlik Reçetesi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 13:46

Çocuklu evlerde kimyasal yerine doğal ürünler tercih ediliyor. Temizlik yaparken doğal ürünler kullanmak istiyorsanız sizin için temizlik reçetelerini derledik. Gelin bu reçetelere birlikte bakalım...

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1. Çok amaçlı bir temizleyici tarifi ile başlayalım mı?

Mutfak tezgahından masalara her yeri bu temizleyici ile temizlemek mümkün. Her yüzeyi temizleyebileceğiniz bir çok amaçlı temizleyici yapmak için birkaç malzeme yeterli. Bunun için gerekli malzemeler şunlar:

  • 1 bardak beyaz sirke

  • 1 bardak su

  • Birkaç damla limon yağı

Tarifi de çok basit. Tüm malzemeleri bir sprey şişeye aktarın ve karıştırın.

2. Camlar için kullanabileceğiniz doğal bir temizleyici de hazırlayabilirsiniz.

imgur.com

Her evde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz cam temizleyici için gerekenler şunlar:

  • 1 bardak beyaz sirke

  • 1 bardak su

Cam temizleyiciyi için sprey şişesine bu iki malzemeyi ekleyerek çalkalamanız gerekiyor. Camlara bu temizleyiciyi püskürtüp mikrofiber bezle silebilirsiniz.

3. Banyo için de bir temizleyici yapalım mı?

Banyoları tertemiz yapmak için kimyasallara ihtiyacınız yok. Bu doğal tarif için ihtiyacınız olanlar şunlar:

  • 1 bardak beyaz sirke

  • Yarım bardak kabartma tozu

  • Yarım bardak limon suyu

  • Çeyrek bardak su

Bu tarifi hazırlamak için önce kabartma tozunu suyla karıştırıp macun haline getirmeniz gerekiyor. Başka bir yerde de sirke ve limon suyunu karıştırın ve bir şişeye koyun. Banyoda temizlemek istediğiniz yere önce macun karışımı uygulayın, üzerine şişedeki karışımdan sıkın.

4. Şimdi sıra tuvaletleri temizlemede...

Tuvalet temizlerken kullanabileceğiniz tarifi de buraya bırakalım...

  • 1 bardak beyaz sirke

  • Yarım bardak kabartma tozu

Önce kabartma tozunu tuvalet içine serpmeniz gerekiyor. Üzerine de sirkeyi dökün. Bu şekilde köpüren tuvaleti daha sonra fırçalayıp durulamanız yeterli.

5. Yerleri temizlerken kullanabileceğiniz bir karışım da var.

Bunun için gerekli malzemeler her yerde bulunabilen malzemeler.

  • Yarım bardak beyaz sirke

  • Yarım bardak su

  • Birkaç damla nane yağı

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Bu şekilde hazırladığınız yer temizleyiciyi kullanarak yerleri mop yardımıyla silebilirsiniz.

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6. Halılarınızı elle temizliyorsanız size iyi bir temizleyici lazım.

Halı temizlerken ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • Çeyrek bardak beyaz sirke

  • Çeyrek bardak su

  • 1 yemek kaşığı tuz

Karışımı bir kaba alıp tüm malzemeleri karıştırın. Bu temizleyiciyi halınıza döküp fırçalamanız gerekiyor. Daha sonra kuruyunca süpürmeniz yeterli.

7. Evdeki paslanmaz çelik eşyalarınızı temizlemek için bu tarif işinize yarayabilir.

Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • Çeyrek bardak beyaz sirke

  • Çeyrek bardak su

Tüm malzemeleri sprey şişesine alıp karıştırın. Bu ürünü çelik yüzeye püskürtüp bezle silebilirsiniz.

8. Temizlik sonrasında odaları havalandıracak bir ürün hazırlamaya ne dersiniz?

Odalarınızın havasını değiştirecek bir karışım hazırlamak için gerekli malzemeler şunlar:

  • 1 bardak su

  • 1 yemek kaşığı karbonat

  • Birkaç damla lavanta yağı

Bu karışımı hazırlamak için tüm malzemeleri bir sprey şişesine aktarın ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı odalara püskürterek odalarınızın güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.

9. Çocuklarınızın oyuncakları için doğal bir temizleyici de yapalım mı?

Her yeri doğal karışımlarla temizlediğiniz gibi çocuklarınızın oyuncaklarını da doğal temizleyicilerle temizlemeniz gerek. Bunun için gerekli malzemeler şunlar:

  • 1 bardak beyaz sirke

  • 1 bardak su

Yapılışı da çok basit aslında. Malzemeleri sprey şişesine koyun ve karıştırın. Bu karışımı oyuncaklara püskürterek silebilirsiniz. Daha sonra durulayıp kurutabilirsiniz.

10. Evde en zor temizlenen yerlerden fırın için de bir temizleyici karışımımız var.

Fırınınızı temizlerken kullanabileceğiniz bir macun yapabilirsiniz. Bunun için almanız gerekenler şunlar:

  • Yarım bardak kabartma tozu

  • Çeyrek bardak su

Bu iki malzemeyi macun haline getirmeniz gerekiyor. Macun yaptığınız karışımı fırının içine sürün. Bir gece böyle beklettikten sonra ertesi gün silip durulamanız yeterli.

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