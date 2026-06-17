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Evcil Hayvan Sahiplerinin Yüzünü Güldüren Kampanyada Son Gün!

etiket Evcil Hayvan Sahiplerinin Yüzünü Güldüren Kampanyada Son Gün!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.06.2026 - 14:34 Son Güncelleme: 17.06.2026 - 14:38
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Evimizin neşesi kedi ve köpeklerimizin mamalarından bakım ürünlerine, oyuncaklarından temizlik malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlarını tamamlayacak şahane bir kampanya başladı! Amazon’un evcil hayvan sahiplerine özel hazırladığı kampanyasının detaylarına gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 17.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

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Dostunuzun günlük protein ihtiyacını tam karşılayan mamalar, sıvı alımını destekleyen lezzetli yaş mama çeşitleri yer alıyor.

Dostunuzun günlük protein ihtiyacını tam karşılayan mamalar, sıvı alımını destekleyen lezzetli yaş mama çeşitleri yer alıyor.

Dostlarımızı şımartırken aranızdaki bağı güçlendirecek popüler ödüller de sepette indirimli!

Köpek sahiplerini de unutmayan kampanyada, yüksek kaliteli et proteini içeren besleyici alternatifler öne çıkıyor. Köpeğinizin bağışıklık sistemini destekleyen vitaminlerle zenginleştirilmiş Pedigree biftekli yetişkin köpek konserveleri ile sığır etli/kümes hayvanlı lezzetli yaş mamalar, tükenmeden sepeti doldurmalık ürünlerden.

Amazon’un evcil hayvan sahiplerine özel hazırladığı kampanyasında, seçili evcil hayvan ürünlerinde 250 TL ve üzerine sepette anında %30 indirim uygulanıyor.

Amazon’un evcil hayvan sahiplerine özel hazırladığı kampanyasında, seçili evcil hayvan ürünlerinde 250 TL ve üzerine sepette anında %30 indirim uygulanıyor.

Dostunuzun favori ürünleri tükenmeden sepetinizi doldurmayı unutmayın!

Kampanya sona ermeden buradan göz atabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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