Evcil Hayvan Sahiplerinin Yüzünü Güldüren Kampanyada Son Gün!
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Evimizin neşesi kedi ve köpeklerimizin mamalarından bakım ürünlerine, oyuncaklarından temizlik malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlarını tamamlayacak şahane bir kampanya başladı! Amazon’un evcil hayvan sahiplerine özel hazırladığı kampanyasının detaylarına gelin birlikte bakalım.
Bu içerik 17.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Dostunuzun günlük protein ihtiyacını tam karşılayan mamalar, sıvı alımını destekleyen lezzetli yaş mama çeşitleri yer alıyor.
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Amazon’un evcil hayvan sahiplerine özel hazırladığı kampanyasında, seçili evcil hayvan ürünlerinde 250 TL ve üzerine sepette anında %30 indirim uygulanıyor.
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