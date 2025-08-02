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Evanescence Geri Döndü : Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

etiket Evanescence Geri Döndü : Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
02.08.2025 - 23:49

Temmuz ayı müzik videoları içimizi ısıttı! Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle Evanescence yeni klibiyle herkesi çok şaşırttı. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

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1. Evanescence - Fight Like A Girl (feat. K.Flay)

2. BLACKPINK - Jump

3. Frankie Grande ft. Ariana Grande - Hotel Rock Bottom

4. Kid Cudi - Grave

5. Bad Bunny - Alambre PúA

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6. LVBEL C5 - dubaiiiiii

7. UZI - Back in Business

8. Jonas Brothers - I Can’t Lose

9. Tan Taşçı- Sokağından Geçmezdim

10. Murda - Hot

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11. Miley Cyrus - Walk of Fame ft. Brittany Howard

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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