Ev Temizliğinde Dikey Süpürge Tercih Etmek İçin 10 Sebep

Toz torbalı ve büyük süpürgeler düşünüldüğünde, dikey süpürgelerin temizliği de oldukça kolaydır. Bir kere artık hayatınızda toz torbası gibi bir kavram yer almaz veya büyük parçaları çıkarıp yıkama derdi olmaz. Bunun yerine süpürgenin filtresini çıkarıp yıkamanız genellikle yeterlidir. Hatta Philips AquaTrio ile bunu bile düşünmek zorunda kalmazsınız, çünkü temizlik sonunda şarj istasyonuna yerleşen cihaz kendi kendini otomatik olarak temizler. ✌️