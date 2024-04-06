Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'dan Behzat Ç. Müjdesi!
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'dan Behzat Ç. Müjdesi!
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'dan Behzat Ç. müjdesi geldi!
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Birçok kişinin Behzat Ç. olarak tanıyıp sevdiği ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, biliyorsunuz ki artık Etimesgut Belediye Başkanı.
Ünlü oyuncunun siyasete atılmasının ardından en merak edilen konulardan bir tanesi Behzat Ç.'nin yeni sezonunun gelip gelmeyeceğiydi hatırlarsanız.
Vatandaşın taleplerine tıpkı Vali filmindeki gibi açık iletişim ile cevap vereceğini söyleyen Erdal Beşikçioğlu, merakla beklenen Behzat Ç. konusuna da açıklık getirdi!
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin yeniden çekileceğini müjdeledi! Ünlü oyuncu, Behzat Ç.'yi Etimesgut halkı ile birlikte çekeceğini de söyledi.
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